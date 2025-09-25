Ajab gajab : ମାତ୍ର ୧୪ବର୍ଷରେ ହେଲେ ମାଆ, କଣ ଏ ଧୁକୁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ Live -Inର ଝଲକ
ଧୁକୁ ପରମ୍ପରା କଣ ? ଲିଭ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାହିଁକି ...
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ:ଆଜିକାଲି ଭାରତରେ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସାମାଜିକ, ଆଇନଗତ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମତ ଭିନ୍ନ। ଯଦିଓ ଏହା ଆଉ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସମାଜର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏହାକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନେ କରେ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଭାରତର ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକ ଭାଷାରେ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଧୁକୁ ପରମ୍ପରା କୁହାଯାଏ।
ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ, ଯଦି ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏବଂ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ସେମାନେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ବିନା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧୁକୁ ବିବାହ କୁହାଯାଏ।
ଏହି ପ୍ରଥାରେ କୌଣସି ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ। ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ବାଛିବା ମାତ୍ରେ, ସେମାନେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ବିନା ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଏପରି ଦମ୍ପତିମାନେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା ଜଣେ ସାମାଜିକ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ।
୧୪ ବର୍ଷର ଝିଅ ମାଆ ହେଲା: ନିକଟରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଖୁଣ୍ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମାମଲା ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି। ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଭିଯୋଗ କରି ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଧୁକୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ୧୬ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ନାବାଳିକା ଝିଅଟି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ମାଆ ଏବଂ ପିଲା ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି।
ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଗ୍ଲାଡସନ୍ ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରମ୍ପରା କେବଳ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ।
ତାଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଜଣେ ପୁଅ ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ପୁଅ ଝିଅଟିକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିଥାଏ। ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ବ୍ୟବହାର କରି ବିବାହ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଥା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। ସମାଜର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଶେଷରେ, ପାରମ୍ପରିକ ବିବାହ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତିର ଆଧାର ହୋଇଯାଏ।