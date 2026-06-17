ଅଜବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍! ମନଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶପିଂ, ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିବନି ଟଙ୍କାଟିଏ; ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି ‘ଡୋପାମିନ୍ ସାଇଟ୍ସ’
ଅଜବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍! ମନଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶପିଂ, ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିବନି ଟଙ୍କାଟିଏ
Dopamine Sites: କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି କଟୁନାହିଁ। ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ। ଆଜିକାଲି ‘ଡୋପାମିନ୍ ସାଇଟ୍ସ’ ନାମକ ୱେବସାଇଟ୍ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଯୋଗୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସଲି ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (ଯେପରିକି ଆମାଜନ କିମ୍ବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ) ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶପିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ଟ୍ରାକିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଥାଏ। ଫରକ୍ କେବଳ ଏତିକି ଯେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏନାହିଁ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେନାହିଁ।
କଣ ଏହି ଡୋପାମିନ୍ ସାଇଟ୍ସ?
ଡୋପାମିନ୍ ସାଇଟ୍ସ ହେଉଛି ଏଭଳି କେତେକ ୱେବସାଇଟ୍, ଯାହାକୁ ବିଶେଷ କରି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଶପିଂର ଆନନ୍ଦ ତ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସଲି ଶପିଂ ଆପ୍ ଭଳି ମନେହୁଏ। ଏଠାରେ ୟୁଜରମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ତାକୁ କାର୍ଟରେ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ଏପରିକି ଅର୍ଡର କନଫର୍ମ ହେବା ପରେ ଡେଲିଭରିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ସାରା ଅନୁଭୂତି କେବଳ ଆଭାସୀ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଡେଲିଭରି ହୁଏନାହିଁ କି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା କଟେନାହିଁ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁଜରଙ୍କୁ ଶପିଂ କରିବାର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେବା।
ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶପିଂର ମଜା
ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି ହୋଇଥାଏ। ୟୁଜର ଯେକୌଣସି ଭୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସୂଚନା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ଡର ସଫଳ ହେବା ନେଇ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜରଙ୍କ ମନକୁ ସେହି ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରକୃତ ଶପିଂ କଲା ପରେ ମିଳିଥାଏ।
ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି, ସେହିଭଳି ଭାବେ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ “ଡୋପାମିନ୍ ସାଇଟ୍ସ” କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଡୋପାମିନ୍ ହରମୋନ୍ (ଖୁସି ଦେଉଥିବା ହରମୋନ୍) ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଏହି ସାଇଟ୍?
ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଏହି ଡୋପାମିନ୍ ସାଇଟ୍ସ କେବଳ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭଳି ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଜିକାଲିର ‘ଜେନ-ଜି’ ବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସପିଂ କେବଳ ଜିନିଷ କିଣିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନସିକ ଚାପ ବା ଟେନସନ କମାଇବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ।
ଅନେକ ଲୋକ ଅସଲି ସପିଂ ଆପ୍ରେ ଜିନିଷ କାର୍ଟରେ ଯୋଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ନଥିବାରୁ ଅର୍ଡର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଡୋପାମିନ୍ ସାଇଟ୍ସ ତାକୁ ଦୂର କରିବାର ଦାବି କରେ, କାରଣ ଏଠାରେ ବିନା କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ଅର୍ଡର ବଟନ୍ ଦବାଇ ହେବ।
ସତରେ କଣ ମାନସିକ ଚାପ କମାଏ ଏହି ସାଇଟ୍?
ଡୋପାମିନ୍ ସାଇଟ୍ସକୁ ନେଇ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି। କେତେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହାକୁ ଚାପ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଏକ ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପାୟ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ଏହାକୁ ଏକ ବିପଦ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ ଓ ସମଝଦାରୀର ସହ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସପିଂ କରିବାର ଜିଦ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଅପରପକ୍ଷରେ, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ନକଲି ସପିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ସାଜିବ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆର ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍
ଡୋପାମିନ୍ ସାଇଟ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଏହି କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସପିଂରୁ ମିଳୁଥିବା ଖୁସି ବିନା କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବିପଦରେ ମିଳିପାରୁ। ଏହି କାରଣରୁ ଯୁବ ବର୍ଗ ଏହା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।