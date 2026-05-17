କ’ଣ ଏହି ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍, ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ବ୍ୟାପୁଛି, ଗଲାଣି ଅନେକ ଜୀବନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ
Ebola Virus: ‘ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍’-ଏମିତି ଏକ ନାଁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏହି ଭାଇରସ୍ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ରୋଗୀର ଜୀବନ ନେଇଯାଏ। ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ଏହା ଶରୀରକୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତିରେ ଶରୀରର ଭିତର ଓ ବାହାର ଅଂଶରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବର କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ରୋଗ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି, ଏହା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
କେବେ ଓ କେଉଁଠି ମିଳିଥିଲା ଏହି ଭାଇରସ୍?
ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ ପ୍ରଥମ କରି ସାଲ୍ ୧୯୭୬ ରେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଫ୍ରିକାର ‘ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋ’ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ‘ଇବୋଲା ନଦୀ’ ଅନୁସାରେ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆଫ୍ରିକାର ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହି ଭାଇରସର ଭୟାବହ ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
କେମିତି ବ୍ୟାପିଥାଏ ଇବୋଲା?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଇବୋଲା କୌଣସି ବାୟୁବାହିତ ରୋଗ ନୁହେଁ। ଏହା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବା ‘ଫ୍ଲୁଇଡ୍ସ’ର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଯେପରିକି, ରକ୍ତ ଓ ଝାଳ, ଲାଳ ଓ ପରିସ୍ରା,ବାନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ।
ଯଦି କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀର ଅତି ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଛୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଡେଇଁଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଦୁଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଇରସ୍ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ।
ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ
ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ଭଳି ମନେହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ଧାରଣ କରେ । ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳତା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗଳା ବସିଯିବା ବା କାଶ ହେବା, ବାନ୍ତି, ପେଟ ବିନ୍ଧା ଏବଂ ଝାଡ଼ା ହେବା, ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି । ରୋଗ ଜଟିଳ ହେଲେ ରୋଗୀର ଲିଭର୍, କିଡନୀ ଏବଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଥାଏ।
ଚିକିତ୍ସା ଓ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇବୋଲାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, ବରଂ ରୋଗୀର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସପୋର୍ଟିଭ୍ କେୟାର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ରୋଗୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖିବା, ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଇସିୟୁ ରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା।
ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ସଠିକ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ ପିପିଇ କିଟ୍ ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ୍ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ।