ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ଧର୍ମ କ’ଣ? କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ଭାରତର ଧନୀ ଉଦ୍ୟୋଗପତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ମାଲିକ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଗୌତମ ଆଦାନୀ, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପୁଣି ଥରେ ଏସିଆର ଏକ ନମ୍ବର ଧନୀ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ସେୟାରରେ ଆସିଥିବା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି ।
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ କେଉଁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ପରିବାର ମୂଳତଃ ଜୈନ ଧର୍ମର। ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଏକ ଜୈନ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଜୈନ ଧର୍ମ ଅହିଂସା, ସରଳତା ଏବଂ ସଂଯମତା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ।
ଜୈନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ନିକଟରେ ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା କହିବା ନିରାପଦ ଯେ ସଫଳତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଧର୍ମ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ପଥ ଭାବରେ କର୍ମ ଏବଂ ତପସ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ।
ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ।ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।