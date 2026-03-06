ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛି AI; ଟାର୍ଗେଟ କରି ଶତ୍ରୁକୁ ଧ୍ବଂସ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ତିଆରି କରିଛି Gospel AI…

ଯୁଦ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛି AI !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷକୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ମାସ ମାସ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି।

ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ AI ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁନିଟ୍ 8200 ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉପକରଣ, ହାବସୋରା। ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପରିମାଣର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଜଡିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

Gospel AI  ସିଷ୍ଟମ୍ କ’ଣ: Gospel AI ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ବିକଶିତ ଏକ ଉନ୍ନତ ତଥ୍ୟ-ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସୂଚନା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା।

ବଢିଲା ACର ଦାମ୍; ଗରମ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ହୁ ହୁ…

ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି?…

ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଏହାର ଗତି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷମତା। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ।

ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ: Gospel ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୂଚନାକୁ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରୋନ୍‌ରୁ ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଗନାଲ, ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ରେଡିଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଗୁପ୍ତଚର ଡାଟାବେସ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡେ।

ଏହି ସମସ୍ତ ସୂଚନାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଉପସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯେପରିକି ଏକ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଡିପୋ, କିମ୍ବା ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍ ଭଳି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ: ପାରମ୍ପରିକ ସାମରିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋସପେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ AI ନୁତନ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।

