ଗ୍ରାଭିଟି ବୋମା କଣ? ଆମେରିକା ଯଦି ଏହା ଇରାନ ଉପରେ ପକାଏ ତେବେ କଣ ହେବ?

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଢ଼ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ୟୁନିଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ବୋମାର ଏକ ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆମେରିକା। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ବ ବୋମା କ’ଣ ଏବଂ ଏହା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଗ୍ରାଭିଟି ବୋମା କ’ଣ: ଗ୍ରାଭିଟି ବୋମା ହେଉଛି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ବିମାନରୁ ପକାଯାଏ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ଦେଉଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରି ନୁହେଁ, ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ବୋମା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିମାନର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଗତିପଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେରିକା ଏହି ବୋମାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଫ୍ରି-ଫଲ୍ ବୋମା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଉନ୍ନତ।
ଅନେକ GPS ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାଳୀ କିମ୍ବା ଲେଜର ଟାର୍ଗେଟିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବୋମାକୁ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଏହାର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅଧିକ ସଠିକତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଗ୍ରାଭିଟି ବୋମା: ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଉନ୍ନତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଗ୍ରାଭିଟି ବୋମା ବିକଶିତ କରିଛି, ଯାହାକୁ B61-13 ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୂତଳ ବଙ୍କର, ସୁଦୃଢ଼ ସାମରିକ ଘାଟି ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୋମା ରଣନୈତିକ ବୋମା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରକ ସମ୍ଭାବନା: ବୋମାର କ୍ଷତିକାରକ ସମ୍ଭାବନା ଏହାର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାଭିଟି ବୋମା କୋଠା, ରନୱେ ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ତଥାପି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଗ୍ରାଭିଟି ବୋମା ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ଉତ୍ପାଦନ 360 କିଲୋଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହା 1945 ରେ ହିରୋସିମାରେ ପକାଯାଇଥିବା ପରମାଣୁ ବୋମା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 24 ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।
ଏହି ବୋମାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ: ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାଭିଟି ବୋମାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭୂତଳ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ଅନେକ ଦେଶ ବାୟୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୂତଳରେ ପରମାଣୁ କିମ୍ବା ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି।
ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଗ୍ରାଭିଟି ବୋମାଗୁଡ଼ିକୁ ବଙ୍କର-ବଷ୍ଟିଂ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ କିମ୍ବା କଂକ୍ରିଟର ଘନ ସ୍ତର ଭେଦ କରିପାରିବେ।
ପରମାଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିପାରେ। ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ପରିମାଣର ବିକିରଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ବିକିରଣର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ମାନବୀୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।