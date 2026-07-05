କାର ଏୟାରବ୍ୟାଗ ଭିତରେ କଣ ଥାଏ? ଜାଣନ୍ତୁ ମିଲିସେକେଣ୍ଡରେ ହିଁ ଏହା କେମିତି ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ
କାର୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଏୟାରବ୍ୟାଗ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କଣ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଖୋଲିଯାଏ?
Car Airbags : ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ କାର୍ରେ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏକ ଜରୁରୀ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର ପାଲଟିଗଲାଣି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ନୂଆ କାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଦେବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କଣ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଏହା ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଖୋଲିଯାଏ।
ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ କଣ ଅଟେ?
ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାଜେଟ, ଯାହା କାର୍ର ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ୱିଲ୍, ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ, ସିଟ କିମ୍ବା ସାଇଡରେ ଲାଗିଥାଏ। ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ମୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଧକ୍କାର ଶିକାର ହୁଏ, ଏହା ମାତ୍ର କିଛି ମିଲିସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲିଯାଇ ଚାଳକ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆହତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।
ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ପବନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଜେନେରେଟର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଲାଗିଥାଏ। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ମାତ୍ରେ ସେନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଧକ୍କାର ଗତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍କୁ ଆଖିପିଛୁଳାକେ ଫୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।
ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ କେମିତି କାମ କରେ?
କାର୍ରେ ଅନେକ ସେନ୍ସର ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗତି ଏବଂ ଧକ୍କା ହେବାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ସେନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ସିଗନାଲ୍ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜେନେରେଟର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମାତ୍ର କିଛି ମିଲିସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲିଯାଏ। ଏହା ଚାଳକ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ କାର୍ର ଶକ୍ତ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୁସନ ଭଳି କାମ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଗମ୍ଭୀର ଆହତ ହେବାର ବିପଦ ବହୁତ କମିଯାଏ।
ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏକାକୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାର ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ସିଟ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନୂଆ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଇଡ୍ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, କର୍ଟେନ୍ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ନି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ହେଉଥିବା ଧକ୍କାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା।