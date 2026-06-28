NFC ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ’ଣ? ୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆସିବା ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଧୁନିକ, ଉନ୍ନତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି।
ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ଏପରି ଏକ ଫିଚର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆଈ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ NFC (ନିୟର ଫିଲ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍) ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିପରି କାମ କରେ।
NFC କ’ଣ:
ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ କହିରଖୁଛୁ କି, NFC (ନିୟର ଫିଲ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍) ଏକ ତାରହୀନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଯାହା ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ହେଲେ, ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବହୁତ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ (ପ୍ରାୟ ୪ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)। ଏହି ଫିଚର ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ ସହଜରେ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।
କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାମ କରେ ଏହି ଫିଚର:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଫିଚର ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ; ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟ ଡିଭାଇସରେ NFC ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର କରିବାକୁ ପଡିବ।
କେଉଁଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଫିଚରଟି ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ଉଭୟ NFC ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ POS ମେସିନ୍ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଧରି ସହଜରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ ବାହାର କରିବା କିମ୍ବା PIN ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ହୁଏ ବ୍ୟବହୃତ:
ଏହି ଫିଚର କେବଳ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ NFC କେବଳ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ।
ପ୍ରକୃତରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ ସେୟାର କରିପାରିବେ।
ଏହା ସହିତ, NFC ଟ୍ୟାଗ୍ ସ୍କାନିଂ ଦ୍ୱାରା Wi-Fi ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଭଳି ସେଟିଂସ୍ ତୁରନ୍ତ ଟୋଗଲିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ୱାୟାରଲେସ୍ ସ୍ପିକର ଏବଂ ହେଡଫୋନ୍ ଭଳି NFC-ସକ୍ଷମ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ଦ୍ରୁତ ପେୟାରିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ NFC ଅଛି କି ନାହିଁ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ:
ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ତାହା ଆମେ ବୁଝାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସେଟିଂସ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ “NFC” ଖୋଜନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଅନେକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ରେ, ଏହା କ୍ୱିକ୍ ସେଟିଂସ ପ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଏହାକୁ ଚାଲୁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।