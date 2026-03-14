ଇରାନ ଲିଡ଼ରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ନୋପୋ ୟୁନିଟ୍; ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବି ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବ ଏହି ଫୋର୍ସ!
ଖାମେନିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ନୋପୋ ୟୁନିଟ କଣ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେରିକାର ସପ୍ରିମ ଲିଡର ଖାମେନିଙ୍କୁ ହତ୍ଯା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଇରାନରେ ଲିଡର ଭାବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁଜତାବ ଖାମେନିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନୋପୋ ୟୁନିଟକୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି।
ଯାହା ପରେ ନୋପୋ ୟୁନିଟ ବାବଦରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କି ଏହି ନୋପୋ ୟୁନିଟ କଣ ଓ ଏହା କଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନାକୁ ପ୍ରତିଘାତ କରିପାରିବ କି ?
ଇରାନରେ, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ପ୍ରଥମ ନାମଟି NOPO ୟୁନିଟ୍ ମନେ ପଡ଼େ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବିବରଣୀ ନୁହେଁ ବରଂ, ଏହା ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଫୋର୍ସ – ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ଏବଂ ଏହାର ପୋଲିସ ବାହିନୀର ମିଶ୍ରଣ – ବିଶେଷ ଭାବରେ ୱାଲି-ଏ-ଫକିହ କିମ୍ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ଏହାକୁ ଭାରତର SPG (ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍) ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ୍। କର୍ମଚାରୀ – ସୈନିକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଉଭୟ – ଏହି ୟୁନିଟରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। SPGର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ, ସୈନିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ, ଏକ କଠୋର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ତାଲିମ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଶତ୍ରୁକୁ ଆଟାକ କରିପାରନ୍ତି।
ଏହା କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା: NOPO ର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ନିରୁ-ୟେ ବିଜେହ-ୟେ ପାସୱାନ-ଏ ଭେଲାୟତ। ଏହା 1991 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ “ବ୍ଲାକ୍ ଗାର୍ଡ” ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ପୋଷାକ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କୌଶଳଗତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି।
ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ବନ୍ଧକ ଉଦ୍ଧାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତରେ NSG ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଇରାନର ଏହି ଏଲିଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଇରାନରେ, NOPO ୟୁନିଟ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରେ।
ଭାରତରେ, ଯେତେବେଳେ SPG ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, NSG ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ। ଠିକ ସେହିପରି ନୋପୋ ଫୋର୍ସ କେବଳ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ।