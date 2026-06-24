ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଚାଲେ ‘ଓଲଟା ନିଶ୍ୱାସ’? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଏବଂ ‘ଡେଥ୍ ରେଟଲ୍’ର ରହସ୍ୟ
ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଚାଲେ ‘ଓଲଟା ନିଶ୍ୱାସ’?
Reverse Breathing: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, ଉଭୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ନିକଟତର ହେଲେ ମଣିଷର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଓଲଟା ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ‘ଚେନ୍-ଷ୍ଟୋକ୍ସ’ (Cheyne-Stokes) ବ୍ରିଦିଂ ଏବଂ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ‘ଡେଥ୍ ରେଟଲ୍’ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶରୀରରୁ ଜୀବନ-ଶକ୍ତି ବା ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ହେବାର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସଙ୍କେତ।
କ’ଣ ଏହି ‘ଓଲଟା ନିଶ୍ୱାସ’ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ?
ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ-ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଛାତି ଓ ପେଟ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଫୁଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓଲଟା ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଗଭୀର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶ୍ୱାସ ନିଏ, ଏବଂ ପରେ ତାହା ହଠାତ୍ ଅତି ଧୀମା ହୋଇଯାଏ।
ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୩୦ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଏକ ଦୀର୍ଘ ଓ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆସେ, ଯାହା ଗଳା କିମ୍ବା ଛାତିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଘରଘର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଅନିୟମିତ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ଉଲ୍ଟି ଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଏ।
ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ?
ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ । ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହେଲେ ହୃଦ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଧୀମା ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବା କମିଯାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅଂଶ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ଅନିୟମିତ ହୋଇଯାଏ।
ଫୁସଫୁସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ନପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜମା ହୁଏ। ଏହାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ହଠାତ୍ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ, ଫଳରେ ରୋଗୀ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜୋର୍ରେ ନିଶ୍ୱାସ ଟାଣିଥାଏ। ଶେଷ ସମୟରେ ଢୋକିବା ବା ଗିଳିବା କ୍ଷମତା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଗଳା ଏବଂ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଲାଳ ବା କଫ ଜମା ହୋଇ ରହେ। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ଗତି କରେ, ସେତେବେଳେ ଘରଘର ଶବ୍ଦ ବା ‘ଡେଥ୍ ରେଟଲ୍’ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଏଥିରେ କ’ଣ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ?
ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲେ ବି, ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏନାହିଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଚେତନ ମନ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଏକ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଶରୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଏଭଳି କିଛି ହରମୋନ୍ ଏବଂ ‘ଏଣ୍ଡୋରଫିନ୍’ ରିଲିଜ୍ କରେ ଯାହା କଷ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କରିଦିଏ।
ବିଜ୍ଞାନ କେବେ ଚିହ୍ନଟ କଲା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା?
ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ୧୮୧୮ ମସିହାରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସାମରିକ ଡାକ୍ତର ଡଃ ଜନ୍ ଚେନ୍ ପ୍ରଥମ କରି ଏଭଳି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ପରେ ୧୮୫୪ ମସିହାରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଫେସର ଡଃ ୱିଲିୟମ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ହୃଦ୍ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମାନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ‘ଚେନ୍-ଷ୍ଟୋକ୍ସ’ ବ୍ରିଦିଂ ନାମ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୨୦୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହାନ ଚିକିତ୍ସକ ହିପୋକ୍ରେଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ ନିଜ ଲେଖାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦର ସଙ୍କେତ କି?
ହଁ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏଭଳି ଓଲଟା ବା ଅନିୟମିତ ଚାଲେ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସଙ୍କେତ ଅଟେ । ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ୍, ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ କିମ୍ବା ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ଯୋଗୁଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ଏଭଳି ହୋଇପାରେ।
ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଫୁସଫୁସରେ ପାଣି ଜମିଯାଏ । ତେବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବା ଏବଂ ଘରଘର ଶବ୍ଦ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ନିମୋନିଆ କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସନଳୀ ସଂକୁଚିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ର ସ୍ତର ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବେ ବଢ଼ିଗଲେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ।
ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏଭଳି ‘ଓଲଟା ନିଶ୍ୱାସ’ ଚାଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁ ଗୁଣା ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏହା ଏକ ମେଡିକାଲ ଆଲାର୍ମ, ଯାହାର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀ।