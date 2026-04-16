ଲୋକସଭାର ନିୟମ 66 କ’ଣ? କାହିଁକି ଏହାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସଂସ୍କାରକୁ ପାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂତନ ଆଇନଗତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକସଭା ନିୟମ ୬୬କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ନିୟମ ୬୬ ଲୋକସଭାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଲ୍ କିପରି ବିଚାର କରାଯିବ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ବିଲ୍ ଗୃହ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ପାସ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ବିଲ୍ B ପାସ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଲ୍ A ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ବିଲ୍ B କୁ ତା’ର ପାଳି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ: ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ନିୟମ ୬୬ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଇନ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୌଳିକ ଆଇନ ପାସ୍ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଜଟିଳତାକୁ ରୋକେ। ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏକାଧିକ ବିଲ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡିତ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀର କରିଦିଏ।
ସରକାର କାହିଁକି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି: ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ନିୟମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ (୧୩୧ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୬, ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ କୁ ଏକତ୍ର ଏକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପାସ୍ କରିବା।
ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ : ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପଛରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନା ଆଇନର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା। ଏହା ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩% ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। କାରଣ ଏହି ନୀତି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡିତ, ଉଭୟ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଏକକାଳୀନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ସମୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାର ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ। ଏକକାଳୀନ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସୁଦ୍ଧା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସମେତ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।