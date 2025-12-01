Net Worth: କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ବାମୀ? ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କାହାଠୁ ଆଗରେ

କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ସାମାନ୍ଥାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଧନୀ?

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ ପୁନଃବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ନାଗା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଛାଡପତ୍ରର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ଡିରେକ୍ଟର ରାଜ ନିଦିମୋରୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଡିସେମ୍ବର 1, 2025 ରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିରୋନାମାରେ ରଖିଛି।

ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଯେ ରାଜ ନିଦିମୋରୁ କିଏ ଏବଂ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ନେଟ୍ ୱର୍ଥ କେତେ ଅଧିକ। ଆସନ୍ତୁ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ରାଜ ନିଦିମୋରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା…

ରାଜ ନିଦିମୋରୁ କେତେ ଧନୀ?

ରାଜ ନିଦିମୋରୁ କେବଳ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ବହୁତ ଧନୀ ମଧ୍ୟ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2025 ରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 83-85 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। “ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍,” “ଗୋ ଗୋଆ ଗନ୍,” ଏବଂ “ଫର୍ଜି” ଭଳି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜଣେ ମନି ମେଶିନ ଡିରେକ୍ଟ ବନାଇ ଦେଇଛି। ରାଜ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ମହଙ୍ଗା କାର ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଆୟ ଫିଲ୍ମ, OTT ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଥାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ରାଜଙ୍କ ଜୀବନ ରିଲ ଏବଂ ରିୟଲ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଚାଲିଛି।

ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି

ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ 2010 ରେ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ “ଭିନ୍ନୈଥାଣ୍ଡି ଭାରୁଭାୟା” ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଥ୍ରିଲର ଫିଲ୍ମ “ୟେ ମାୟା ଚେସାଭେ” ସହିତ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ନାଗା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ସାଉଥରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ ହୋଇଗଲେ, ଏବଂ OTT ଏବଂ ବଲିଉଡ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୧୫ ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ, ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୦୧ କୋଟି (ପ୍ରାୟ ୧.୦୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର) ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଆୟରୁ ଆସିଛି।

ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ୩ ରୁ ୫ କୋଟି (ପ୍ରାୟ ୧.୫ ମିଲିୟନ ଡଲାର) ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ୮ କୋଟି (ପ୍ରାୟ ୧.୮ ମିଲିୟନ ଡଲାର) ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇରେ ୧୫ କୋଟି (ପ୍ରାୟ ୧.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର) ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସେ ମହଙ୍ଗା କାରର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ।

