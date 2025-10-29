ସ୍କାଏ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଖେଳାଯିବ ଫିପା ବିଶ୍ବକପ; ୩୫୦ ମିଟର ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଷ୍ଟାଡିଅମ୍…

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏବେ ତଳେ ନୁହେଁ ୩୫୦ ମିଟର ଉପରେ ତିଆରି ହେବ ଷ୍ଟାଡିଅମ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ । ସ୍କାଏ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଖେଳାଯିବ ଫିପା ବିଶ୍ବକପ୍ ।
୨୦୩୪ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପର ଉଦଘାଟନ କରିବ ସାଉଦି ଆରବିଆ ଦେଶ । ଏହାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ସାଉଦି ଆରବିଆ ।
ତିଆରି କରୁଛି ସ୍କାଏ ଷ୍ଟାଡିଅମ । ୱାର୍ଲ୍ଡ୍ କପ ଆଗରୁ ଶେଷ ହେବ ସ୍କାଏ ଷ୍ଟାଡିଅମ ।ଏହାସହ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବରେ ଏପରି କରି ଇତିହାସ ରଚନା କରିବ ସାଉଦି ଆରବିଆ ।
୨୦୨୭ରେ ଏହା ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୦୩୨ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏଥିରେ ୪୬ ହଜାର ଲୋକ ବସିବା ପାଇଁ ସିଟ ରହିବ । ସୋଲାର ଓ ପବନ ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ଏହା କାଯ୍ଯକାରୀ ହେବ ।
IPLରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୋ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟ୍ସର ଓନର ସଞ୍ଜିବ ଗୋଏଙ୍କା ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସର ଉଦାହରଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।