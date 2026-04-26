ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଟେମ୍ପଲ ଡିଭାଇସ୍‌; କାମ କଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ

ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଟେମ୍ପଲ ଡିଭାଇସ୍; କାମ କଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ
PV Sindhu ୨୦୨୮ ଅଲମ୍ପିକ୍ସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଲଗାତାର କାମ କରୁଛନ୍ତି
ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଓ ତାଙ୍କ କୋଚଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଇଏ କଣ ଲାଗିଛି? ବୋଧହୁଏ ଭାବୁଥିବେ ଖେଳିଲା ବେଳେ କାଗଜ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀନିଷ ଉଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଇପାରେ। ନାଁଇ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଲାଗିଛି ଟେମ୍ପଲ ଡିଭାଇସ୍। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ଯାହାର କାମ ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତକୁ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ମନିଟରେ କରିଥାଏ। ଯାହା ଜଣେ ଖେଳାଳି ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ।
Temple ଡିଭାଇସ୍ କ’ଣ?
Temple ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ଓ ହାଲୁକା ଡିଭାଇସ୍। ଯାହାକୁ ଲଲାଟ କିମ୍ବା କନପଟି ପାଖରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହେଉଥିବା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ମନିଟରେ କରିବା। ଏହା ସେରେବ୍ରାଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରେ। ଯାହାକି ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବୟସ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ।
ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏହା କୌଣସି ଫିଟନେସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଭଳି ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ବ୍ଲୁ ଟୁଥ୍ ପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ। ଥରେ ଚାର୍ଜ୍ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ୩ ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର କାମ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଗବେଷଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ।
ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଥିଲେ?
PV Sindhu ୨୦୨୮ ଅଲମ୍ପିକ୍ସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଲଗାତାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। Temple ଡିଭାଇସ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଳାନ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ୟ(ଫୋକସ୍) ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଭଲଭାବରେ ବୁଝିହେବ।