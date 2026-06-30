ଟର୍ମିନାଲ ଇଲିୟଟିସ୍ କଣ? ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କଣ?
ଜାସ୍ମିନ ଭସୀନ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ହଠାତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା
ମୁମ୍ବାଇ: ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜାସ୍ମିନ୍ ଭସୀନ। ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତଃନଳୀର ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ‘ଟର୍ମିନାଲ ଇଲିୟଟିସ’ ପୀଡ଼ିତ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଡାକ୍ତର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଟର୍ମିନାଲ ଇଲିୟଟିସ? ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ?
ଟର୍ମିନାଲ ଇଲିୟଟିସ କ’ଣ?
ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି; ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ତାହା ଶରୀରରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଓ ବୃହଦାନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଭାଗକୁ ‘ଟର୍ମିନାଲ ଇଲିୟମ’ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭାଗରେ ପ୍ରଦାହ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ‘ଟର୍ମିନାଲ ଇଲିୟଟିସ’ କୁହାଯାଏ। ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଏହା ନିଜେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଅନେକ କାରଣରୁ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କୌଣସି ଗୁରୁତର ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ, ତ ଆଉ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅନ୍ତଃନଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ରୋଗର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଜରୁରୀ।
ଜାସ୍ମିନ୍ ଭସୀନଙ୍କ ସହ କ’ଣ ହେଲା
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜାସ୍ମିନ ଭସୀନ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ହଠାତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ କିଛି ସମୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାସ୍ମିନ ଆଗକୁ ଚିକିତ୍ସା ଭାରତରେ କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ମେଡିକାଲରେ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ମିନାଲ ଇଲିୟଟିସ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଲଗାତାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ଟର୍ମିନାଲ ଇଲିୟଟିସ୍ କଣ?
ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାଣନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ତାହା ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଓ ବୃହଦାନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଅଂଶକୁ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଇଲିଅମ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଂଶରେ ପ୍ରଦାହ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଇଲିୟଟିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏହା ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଅନେକ କାରଣରୁ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଆନ୍ତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଜରୁରୀ।
ଟର୍ମିନାଲ ଇଲିୟଟିସ୍ର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ?
ଟର୍ମିନାଲ ଇଲିଆଇଟିସ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷଣ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ା ହୁଏ। ବାନ୍ତି ଲାଗିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। ବିନା କାରଣରେ ଓଜନ କମିବାକୁ ଲାଗେ କିମ୍ବା ମଳରେ ରକ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଟର୍ମିନାଲ ଇଲିୟଟିସ୍ର ହିଁ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା କଥାର ସଙ୍କେତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ଅନ୍ତନଳୀରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜେ ଔଷଧ ଖାଇବା ବଦଳରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଭଲ।
ଡାକ୍ତର ଏହି ରୋଗକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି
କେବଳ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିହେବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ରୋଗୀର ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ସ୍କାନ ବା ଅନ୍ତନଳୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏହା ଜଣାପଡେ ଯେ ପ୍ରଦାହ କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ବିନା କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
ଠିକ ମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ
ଟର୍ମିନାଲ ଇଲିୟଟିସ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଏହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଏହାର କାରଣ କ’ଣ? ଯଦି ସମସ୍ୟା କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି, ତେବେ ତା’ର ଚିକିତ୍ସା ଅଲଗା ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ତଃନଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ କରାଯିବ। ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିଲେ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ପେଟ ସହ ଜଡିତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଗ୍ୟାସ ବା ବଦହଜମି ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିବାର ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।