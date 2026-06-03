ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୨x୨x୨ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ନିୟମ କ’ଣ? ଏଥିରୁ କ’ଣ ମିଳେ ଫାଇଦା

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ୍ୟପାନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହାକୁ “୨x୨x୨ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍” କୁହାଯାଏ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯଦିଓ ଏହା କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ମଦ୍ୟପାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷତିକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ନିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଦ୍ୟପାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ନାହିଁ ବରଂ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ।
ଏହି ଗୋଲ୍ଡେନ ନିୟମ କ’ଣ:
୨x୨x୨ ନିୟମ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକା ସମୟରେ ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ପାନୀୟ ପିଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଟି ପାନୀୟ ପିଇବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ଉଚିତ୍।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ସହିତ ଜଡିତ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ମଦ୍ୟପାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ସେବନ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ନୁହେଁ ବରଂ କେତେବେଳେ ଏବଂ କାହିଁକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି।
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାପ, ଏକାକୀତା, କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମୁକାବିଲା ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଆରମ୍ଭକୁ ସୂଚାଇପାରେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ୨x୨x୨ ନିୟମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କ’ଣ ହୁଏ:
ନିୟମିତ ମଦ୍ୟପାନ ନିଦ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ମଦ୍ୟପାନ ପରେ ଜଣେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପାରେ, ହେଲେ ଏହା ଗଭୀର ଏବଂ ବିଶ୍ରାମଦାୟକ ନିଦରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
“୨x୨x୨ ନିୟମ” ଅନୁଯାୟୀ ମଦ୍ୟପାନ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ନିଦ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଦ୍ୟପାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସୀମିତ ଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନମୁଖୀ କିମ୍ବା ଅଭ୍ୟାସଗତ ମଦ୍ୟପାନ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ।
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସାମାଜିକ ସମାବେଶ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ପାନୀୟ ସେବନ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସମୟ ସହିତ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନକୁ ନେଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ନିୟମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ।
ଏହା କିପରି ଲାଭଦାୟକ:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ୨x୨x୨ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ଏହା ମଦ୍ୟପାନକୁ ଜୀବନର ଏକ ନିୟମିତ ଅଂଶ ହେବାକୁ ରୋକିଥାଏ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମଦ୍ୟପାନ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତି, ଭଲ ନିଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ନିଜ ମଦ୍ୟପାନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।