AC ଚଲାଇବାର ୩ ମିନିଟ୍ ବାଲା ନିୟମ କ’ଣ? ୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ’ଣ

ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ACର ୩ ମିନିଟ୍ ବାଲା ନିୟମ କ'ଣ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର (AC) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ AC ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି; ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।

ହେଲେ, ଅନେକ ଲୋକ AC ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ AC କୁ ବାରମ୍ବାର ଚାଲୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯାହା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ପାଇଁ “୩-ମିନିଟ୍ ନିୟମ” ବିଦ୍ୟମାନ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏହି ନିୟମ କ’ଣ।

AC ର ୩-ମିନିଟ୍ ନିୟମ କ’ଣ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶିବଲିଙ୍ଗ, ନାଗ ଏବଂ… ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ…

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏକାଥରେ ୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ…

ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରରେ ଏକ କମ୍ପ୍ରେସର ଥାଏ ଯାହା ୟୁନିଟ୍ ବାରମ୍ବାର ଚାଲୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ କଲେ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଆଧୁନିକ AC ରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ଯାହା ପ୍ରାୟ ୩ ରୁ ୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ରେସରକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ରୋକିଥାଏ; ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ “୩-ମିନିଟ୍ ନିୟମ” କୁହାଯାଏ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ବିଳମ୍ବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ, ଯାହା ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ କମ୍ପ୍ରେସର ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପକୁ ରୋକିଥାଏ।

ଏକ କମ୍ପ୍ରେସର କିପରି କାମ କରେ:

ସୂଚନା ଥାଉକି, କମ୍ପ୍ରେସରକୁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର କାମ ହେଉଛି ରେଫ୍ରିଜାଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସକୁ ନିମ୍ନ ଚାପରୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ଉତ୍ତାପ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ରେଫ୍ରିଜାଣ୍ଟ ଘର ଭିତରେ ବୁଲୁଥାଏ ଏବଂ ରୁମରୁ ଉତ୍ତାପ ବାହାର କରିଥାଏ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି କମ୍ପ୍ରେସର ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ ତେବେ ଏସି ଭଲ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏସିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ରେସର, ଯାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି:

ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ଏକ AC ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ତେବେ କମ୍ପ୍ରେସର ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ବାରମ୍ବାର AC ଚାଲୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯେପରିକି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର, କମ୍ପ୍ରେସର ଜୀବନକାଳ ହ୍ରାସ, ରୁମରେ ଅସମାନ ଶୀତଳତା, ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ଏବଂ ହ୍ରାସିତ ଶୀତଳତା ଦକ୍ଷତା। ଏହି କାରଣରୁ, AC ନିର୍ମାତାମାନେ ୟୁନିଟ୍‌କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଡାଉନ୍‌ଟାଇମ୍ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଶିବଲିଙ୍ଗ, ନାଗ ଏବଂ… ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ…

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏକାଥରେ ୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ…

ଇରାନ-ଆମେରିକା ବିବାଦ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ…

ଭିଏତନାମରେ ବୁଡ଼ିଲା ବୋଟ୍, ୧୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ…

1 of 29,448