Google Mapsରେ ଥିବା Blue Lineର ଅସଲ କାମ କ’ଣ, ୯୦% ଲୋକ ଆଜି ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ
ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସରେ ଥିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇନର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ହୋଇଗଲେଣି। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ନିଜର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ Google Maps ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
Google Maps ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି, ଏପରିକି ୟୁଜରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ଥିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ସୂଚନାନୁସାରେ , ଯେତେବେଳେ ଆପଣ Google Mapsରେ ଏକ ଠିକଣା ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତି ଏବଂ ‘ନେଭିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ’ ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇନ୍ Google Maps ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିବେଚନା କରୁଥିବା ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।
ଦୂରତା, ଟ୍ରାଫିକ୍, ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟ ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ଏହି ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବ୍ଲୁ ଲାଇନ୍ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ Google Maps ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତତମ ଏବଂ ସହଜ ରାସ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ବ୍ଲୁ ରୁଟ୍ ଲାଇନ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏହା ଘଟେ କାରଣ Google Maps ନିରନ୍ତର ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଟା ଉପରେ ନଜର ରଖେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କମ୍ ଥାଏ।
ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଆଗକୁ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ଆପ୍ ତୁରନ୍ତ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ।
ଅଧିକନ୍ତୁ, Google Maps କେବଳ ଏକ ବ୍ଲୁ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ; ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଏ।
ଏକ ସବୁଜ ରେଖା ସାଧାରଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରବାହକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକ ସୁଗମ ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି। ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ରେଖା ହାଲୁକା ଟ୍ରାଫିକକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗତି ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଲାଲ ରେଖା ଭାରୀ ଟ୍ରାଫିକକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ସମୟ ନେଇପାରେ।
ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ଲୁ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ରେଖାକୁ ସମାନ ବୋଲି ଭାବି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି।
ବ୍ଲୁ ବିନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲୁ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଥ ନେବାକୁ ପଡିବ ତାହା ଦର୍ଶାଏ।
ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ବ୍ଲୁ ବିନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ଦେଖାଏ।
Google Maps ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର GPS ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ ସ୍ଥିର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପ୍ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ବ୍ଲୁ ରେଖା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂତନ ରୁଟ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।