AC Tips: ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଅଧିକ ଆସୁଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରରେ କମ ଆସିବ ବିଲ୍ ଏବଂ ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଚଲାଇବେ AC

ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଅଧିକ ଆସୁଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରରେ କମ ଆସିବ ବିଲ୍

By Seema Mohapatra

AC Tips: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିବା ସହିତ, ଘରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର (ଏସି) ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି ବର୍ଷ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ତାତିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏସି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣଇ। ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଏସି ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଏହା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆସିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏସିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଏଠାରେ କିଛି ବିଶେଷ ଟିପ୍ସ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସି ବିଲ୍ କମାଇବା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ଆପଣ ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଏସି ଚଲାଇବା ଉଚିତ?

AC କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇ ରଖିବା ଅନୁଚିତ । ସାଧାରଣତଃ, ଏହାକୁ 6 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଇବା ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଏସି ଚଲାଇବା ମେସିନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଶରୀର ଏବଂ ଚର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ରୁମ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ AC ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏକ ଭଲ ଉପାୟ।

ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ AC ରେ ରହିବାର ବିପଦ

ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ଓବେସିଟିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, AC ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବା ଦ୍ଵାରା କମ୍ କ୍ୟାଲୋରି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ ଶରୀରର କ୍ୟାଲୋରି ବର୍ଣ୍ଣ କମିଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ରହୁ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ବାରା କ୍ୟାଲୋରି ବର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହ୍ରାସ ହୁଏ ଏବଂ ମୋଟାପା ବଢିପାରେ। ତେଣୁ, ସାରା ଦିନ AC ରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏଡାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଆପଣଙ୍କର AC କେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖିବା ଉଚିତ?

ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର AC ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାପମାତ୍ରା 24 ରୁ 26 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ। AC କୁ 24 ଡିଗ୍ରୀ ସେଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ 6 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। 24 ଡିଗ୍ରୀରେ AC ଚଲାଇବା ଦ୍ଵାରା 16 ଡିଗ୍ରୀରେ ଚଲାଇବା ତୁଳନାରେ 48 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର AC କୁ ଅଟୋ ମୋଡ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ।

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୋଠରୀରେ 1.5 ଟନ୍ ଏସି ଲଗାଯାଇଛି, ତେବେ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 2.25 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତେଣୁ, ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଏସି ଚଲାଇଲେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 18 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଆପଣଙ୍କ ଏସିକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏସି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ।

