କାହା ନାମରେ ମଙ୍ଗଳାସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ କଙ୍ଗନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କ କିଛି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ କଙ୍ଗନା ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଏବଂ ହାତରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବାଙ୍ଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

 

ତେବେ, ଏହି ଗୁଜବକୁ ନିଜେ କଙ୍ଗନା ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। କଙ୍ଗନା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଏକ ଫିଲ୍ମର ଶୁଟିଂ ପାଇଁ ସେ ଏପରି ବେଶଭୂଷା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କଙ୍ଗନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯଦି କେବେ ବିବାହ କରିବେ, ତେବେ ଲୁଚାଛପାରେ କରିବେ ନାହିଁ।

ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ଅମାନିଆ ତୁଣ୍ଡ ପାଇଁ…

ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଓ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି…

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ‘ଏମର୍ଜେନ୍ସି’ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନୋଜ ତାପଡିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ‘ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା’ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।

