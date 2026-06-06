ଦିନକୁ କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ, ତାହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଛ କଣ ? ଜାଣନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ
କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବେ, ଶରୀର ସେତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
Daily Water Intake Myth : ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲାଦିନରୁ କୁହାଯାଇ ଆସୁଛି ଯେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ୮ ରୁ ୧୦ ଗ୍ଲାସ କିମ୍ବା ୨ ରୁ ୩ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଜରୁରୀ। ଅନେକ ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ରିମାଇଣ୍ଡର ସେଟ୍ କରି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଶୋଷ ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବେ, ଶରୀର ସେତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତଥାପି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ନିଜେ ଆମକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ ଯେ ଏହାକୁ କେବେ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରାପଦ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଦିନରେ ପାଣିର ପରିମାଣକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଛ କ’ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ପିଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ କ’ଣ।
ଶରୀର ପାଇଁ ପାଣି କାହିଁକି ଏତେ ଜରୁରୀ?
ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ୫୦ ରୁ ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ, ତନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗକୁ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପାଣି ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା, ପରିସ୍ରା ଏବଂ ଝାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ (ଟକ୍ସିନ) ବାହାର କରିବା, ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିକ୍କଣ ରଖିବା, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା। ଏହି କାରଣରୁ ଶରୀରକୁ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ନ ମିଳିଲେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।
ଦିନରେ ପାଣିର ପରିମାଣକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଛ କ’ଣ?
ଦିନରେ ପାଣିର ପରିମାଣକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଛ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ୮ ଗ୍ଲାସ କିମ୍ବା ୨ ରୁ ୩ ଲିଟର ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଇବା ଉଚିତ, ଶୋଷ ଲାଗୁ ବା ନ ଲାଗୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ, ଓଜନ, ପାଣିପାଗ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ପୂରା ପାଣି ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଜେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗିଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦିଏ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ଗବେଷଣାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଣି ପିଆଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗି ନ ଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗି ନ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପାଣି ଗିଳିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ତିନି ଗୁଣ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ଲାଗିଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ପୂରା ପାଣି ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗିଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମନ୍ଥର କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବାରୁ ରୋକିଥାଏ।
ପାଣି ପିଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ କ’ଣ?
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଶୋଷ ଲାଗିବା ହେଉଛି ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲାର୍ମ ସିଷ୍ଟମ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ, ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୋଷର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ, ଅଧିକାଂଶ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ପାଣି ପିଇବା ସଠିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି, କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଶୋଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଠିକ ହୋଇନପାରେ, ଯେପରିକି ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ, ଅଧିକ ଗରମ ପାଗରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ।
ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା କିପରି ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ?
ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବାର କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ନୁହେଁ। ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ସୋଡିୟମ୍ ସ୍ତର ବହୁତ କମିଯାଇପାରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ‘ହାଇପୋନାଟ୍ରେମିଆ’ (Hyponatremia) କୁହାଯାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ବାନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳତା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ବାତ ମାରିବା ଏବଂ ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ।