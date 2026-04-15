କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ନାକରୁ କାହିଁକି ପାଣି ବାହାରେ, କ’ଣ ରହିଛି କନେକ୍ସନ, ୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଶରୀରର ଏହି ସିଷ୍ଟମ
କାନ୍ଦିବା ଆଉ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି କନେକ୍ସନ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାନ୍ଦୁ କେବଳ ଆମ ଆଖିରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ନାକରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାରେ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, ଶରୀର ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏହା ପଛରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଆଖି ଏବଂ ନାକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏହା ସତ୍ୟ ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି। ଆଖିରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଲୁହ କେବଳ ବାହାରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ; ଏହା ନାକକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ପଥ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରେ। ଏହି କାରଣରୁ କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ନାକରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାରେ।
କାନ୍ଦିବା କେବଳ ଏକ ଭାବନା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମ ଆଖିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଲୁହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।
ଏହି ଲୁହ ଆଖିକୁ ଆର୍ଦ୍ର ରଖେ, ଧୂଳି ବାହାର କରେ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଚୁର କାନ୍ଦୁ, ଲୁହର ପରିମାଣ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଆଖିରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ।
ଆଖି ଏବଂ ନାକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପତଳା ନଳୀ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନାସୋଲାକ୍ରିମାଲ ଡକ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଲୁହ ଏହି ଡକ୍ଟ ଦେଇ ଆଖିର କୋଣରୁ ନାକକୁ ଯାତ୍ରା କରେ। ସାଧାରଣତଃ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟେ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ।
କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁହ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଏହି ପଥଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାନ୍ଦୁ, ଲୁହର ପରିମାଣ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯେ ନାସୋଲାକ୍ରିମାଲ ଡକ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଅଧିକ ଲୁହ ସିଧାସଳଖ ନାକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ନାକରେ ହଠାତ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୋଇ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ।
ନାକ ଭିତରେ ମ୍ୟୁକସ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ସ୍ତର ଥାଏ, ଯାହା ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କାମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ନାକ ଭିତରକୁ ଲୁହ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏହି ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପତଳା କରି ବାହାର କରିଦିଏ।
ଏହି କାରଣରୁ ନାକରୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପାଣି ଭଳି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏକ ଘଟଣା ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନାକରୁ ପାଣି ବୋହୁ ବୋଲି କହିଥାଉ।
କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ, ଲୁହ ନିରନ୍ତର ନିର୍ଗତ ହୁଏ; ଫଳସ୍ୱରୂପ ନାକରେ ପ୍ରବାହିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାକ ବହିବ। କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୁହ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଏ ଏବଂ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ।
କେବଳ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରେ ନାହିଁ। ପିଆଜ କାଟିବା ସମୟରେ, ଧୂଳି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରବଳ ପବନରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଏହି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟେ ଏବଂ ଲୁହ ନାକ ଦେଇ ବୋହିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିଯାଏ।