Quiz: ସେ କେଉଁ ଜୀବ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭାଇ-ଭଉଣୀ, ଏପରିକି ନିଜ ମା’କୁ ବି ଖାଇଯାଏ?

ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭାଇ-ଭଉଣୀ, ଏପରିକି ନିଜ ମା’କୁ ବି ଖାଇଯାଏ ଏହି ଜୀବ...

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି କି, ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଥାଇପାରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାର ମା’କୁ ଖାଏ? ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିଲେ ବି, ଏହା ସତ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇଗର ସାର୍କ (Sand Tiger Shark), ଯାହାକୁ ଗ୍ରେ ନର୍ସ ସାର୍କ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।

ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଯୁଦ୍ଧ

ମାଈ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇଗର ସାର୍କ ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଏହି ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ତା’ ଶରୀର ଭିତରେ ଫୁଟିଯାଏ ଏବଂ ଶାବକମାନେ ସେଠାରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ “ଗର୍ଭରେ ବାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଖାଇବା” ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେହି ପିଲା ବଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ବାକି ସବୁକୁ ମାରି ଖାଇଦିଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Flying Snake: ସାବଧାନ ! ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ…

DSP ହେବା ପରେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମିଳେ କେତେ ଦରମା…

ମା’ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ବି ଖାଇଯାଏ

ଏହି ପିଲା ଗର୍ଭରେ ତା’ର ଅନ୍ୟ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ, ଏହା ମା’ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ (କଦମ) ବା ୟୋକ ଏବଂ ଟିସୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତା’ର ମା’ର ଏକ ଅଂଶ ଖାଇଯାଏ।

ପ୍ରକୃତିର କଠୋର ନିୟମ

ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଲାଗିଲେ ବି ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଉପାୟ। ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ବିପଦ ନିରନ୍ତର ଥାଏ, ସେଠାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇଗର ସାର୍କକୁ ପ୍ରକୃତି ଏଭଳି ବନାଇଥିଲା, ଯିଏ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସାର୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକାରୀ ହୋଇଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

Flying Snake: ସାବଧାନ ! ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ…

DSP ହେବା ପରେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମିଳେ କେତେ ଦରମା…

China Flying Car: ଚୀନର ବଡ଼ କମାଲ! ଏହି…

Unlucky Number: ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ କାହିଁକି ‘13’…

1 of 29,568