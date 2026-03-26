ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କ’ଣ, ଚାଷୀଙ୍କୁ କିପରି ମିଳେ ଏହାର ଲାଭ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍

ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏହିପରି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଆଜି ବି କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, କୃଷକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହଜ ନୁହେଁ। ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ; ହେଲେ, ପାଗ ଯେ ସହାୟକ ରହିବ ତାହାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ।

କେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ କେତେବେଳେ କୁଆପଥର ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କିପରି ପୂରଣ କରାଯିବ?

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରକାର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।

ମୂଳ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ…

ଆସିଲା ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି; ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ…

ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ; ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଋଣ ପାଇବାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏହାର ଲାଭ କିପରି ପାଇବେ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା।

କେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳେ ଏହି ସୁବିଧା:

ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାର ପରିସରକୁ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅତ୍ୟଧିକ ଜଟିଳ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ନାହିଁ।

କିନ୍ତୁ, କେବଳ ସେହି ଫସଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅଧିସୂଚିତ କରାଯାଇଛି।

ଜମି ମାଲିକ ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।

ଭାଗଚାଷୀ ଏବଂ ବଖରା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ।

ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫସଲ ଋଣ ନେଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।

ଋଣ ନ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ।

ଏହି ଫସଲଗୁଡ଼ିକ କଭର କରାଯାଇଛି:

ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଡାଲି

ତୈଳବୀଜ

ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲ

ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫସଲ

ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ; ତେଣୁ, ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।

ଆପଣ କିପରି ଲାଭବାନ ହେବେ:

ଏବେ, ଆସନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା: କ୍ଷତି ହେଲେ କେବେ ଏବଂ କିପରି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିପଦକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।

କମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବୁଣିବା ଅସମର୍ଥ।

ଠିଆ ଫସଲର କ୍ଷତି ଯେପରିକି ମରୁଡି, ବନ୍ୟା, କୀଟପତଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଝଡ଼।

ଫସଲ ଅମଳର ୧୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବା କ୍ଷତି, ଯେପରିକି ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି।

ଜଳବନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଭୂସ୍ଖଳନ ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ।

କିଛି ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ:

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କ୍ଷତି

ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି।

ପ୍ରିମିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ନୁହେଁ:

ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ୨ ପ୍ରତିଶତ।

ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ୧.୫ ପ୍ରତିଶତ।

ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫସଲ ପାଇଁ ୫ ପ୍ରତିଶତ।

ସରକାର ବାକି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହ୍ରାସ ପାଏ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା:

ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ସହଜରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ।

କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ:

ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସମବାୟ ସମିତି କିମ୍ବା CSC କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଅଫଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ବୁଣିବାର ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।

କ୍ଷତି ହେଲେ କ’ଣ କରିବେ:

୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ

କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି

ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ସଠିକ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ଦାବିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ।

କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ

ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ସହଜ ହୋଇଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ମୂଳ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ…

ଆସିଲା ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି; ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ…

ମେଡିସିନ୍ ହେବ ମହଙ୍ଗା! ସରକାର ଦାମ ବଢ଼ାଇବାକୁ…

୨୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଭାରତ ପାଇଁ କିଏ ଖୋଲିଲା…

1 of 17,309