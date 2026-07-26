ତୁଭାଲୁର କରେନ୍ସି କ’ଣ? ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ସେଠାରେ କେତେ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଗଣିତ

ଭାରତର ୧୦୦ ଟଙ୍କା ତୁଭାଲୁରେ କେତେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତୁଭାଲୁର ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶଠାରୁ ଭିନ୍ନ।

ଯଦିଓ ତୁଭାଲୁ ନିଜ ନାମରେ ତୁଭାଲୁଆନ୍ ଡଲାରର ସିକ୍କା ଜାରି କରେ, କିନ୍ତୁ କାଗଜ ନୋଟ୍‌ ଭାବେ ସେଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଡଲାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

କାରଣ ତୁଭାଲୁଆନ୍ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଡଲାର ସହ ୧:୧ ଅନୁପାତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତୁଭାଲୁର ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଭାରତର ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ତୁଳନା ତୁଭାଲୁର ମୁଦ୍ରା ସହ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ ୧୬ରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ…

“ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କହିବୁ”:…

ତୁଭାଲୁର ଆଧିକାରିକ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ତୁଭାଲୁଆନ୍ ଡଲାର। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ୧:୧ ଅନୁପାତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିନିମୟ ହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅର୍ଥାତ୍, ତୁଭାଲୁଆନ୍ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମୁଦ୍ରା ସହ ସମାନ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ବିନିମୟ ହାର ଅନୁସାରେ ୧ ତୁଭାଲୁଆନ୍ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୭.୪୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଭାରତର ୧୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ୧.୪୮ ତୁଭାଲୁଆନ୍ ଡଲାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ।

ତୁଭାଲୁ ୫, ୧୦, ୨୦ ଏବଂ ୫୦ ସେଣ୍ଟ୍‌ ସହିତ ୧ ଡଲାରର ନିଜସ୍ୱ ସିକ୍କା ଜାରି କରିଥାଏ। ତେବେ କାଗଜ ମୁଦ୍ରାର ଲେନଦେନ ପାଇଁ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଡଲାରର ନୋଟ୍‌ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ତୁଭାଲୁଆନ୍ ଡଲାରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ବଜାରରେ ଅଲଗା ଭାବେ କାରବାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଡଲାର ସହ ଯୋଡ଼ା ରହିଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଡଲାର ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ତୁଭାଲୁ ହେଉଛି ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହା ସମଗ୍ର ଦ୍ୱୀପ ଦେଶରେ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଉଭୟଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

ତୁଭାଲୁରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରଥମ ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ ପିଓଏସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମେସିନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ତୁଭାଲୁ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରିପେଡ୍ କାର୍ଡକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତୁଭାଲୁରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିସା ଏବଂ ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ  ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ ୧୬ରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ…

“ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କହିବୁ”:…

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନକଲି ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜବତ, ୨…

NEET ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ, ଏବେ କ’ଣ କରିବ…

1 of 29,592