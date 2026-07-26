ତୁଭାଲୁର କରେନ୍ସି କ’ଣ? ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ସେଠାରେ କେତେ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଗଣିତ

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତୁଭାଲୁର ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶଠାରୁ ଭିନ୍ନ।
ଯଦିଓ ତୁଭାଲୁ ନିଜ ନାମରେ ତୁଭାଲୁଆନ୍ ଡଲାରର ସିକ୍କା ଜାରି କରେ, କିନ୍ତୁ କାଗଜ ନୋଟ୍ ଭାବେ ସେଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଡଲାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
କାରଣ ତୁଭାଲୁଆନ୍ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଡଲାର ସହ ୧:୧ ଅନୁପାତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତୁଭାଲୁର ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଭାରତର ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ତୁଳନା ତୁଭାଲୁର ମୁଦ୍ରା ସହ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ।
ତୁଭାଲୁର ଆଧିକାରିକ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ତୁଭାଲୁଆନ୍ ଡଲାର। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ୧:୧ ଅନୁପାତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିନିମୟ ହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅର୍ଥାତ୍, ତୁଭାଲୁଆନ୍ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମୁଦ୍ରା ସହ ସମାନ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ବିନିମୟ ହାର ଅନୁସାରେ ୧ ତୁଭାଲୁଆନ୍ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୭.୪୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଭାରତର ୧୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ୧.୪୮ ତୁଭାଲୁଆନ୍ ଡଲାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ।