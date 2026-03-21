ବାଥରୁମ ଏବଂ ଓ୍ୱାଶରୁମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ? ଏହା ଶୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି ଲୋକେ, କ’ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି
ବାଥରୁମ ଏବଂ ଓ୍ୱାଶରୁମର କାମ କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସପିଂ ମଲ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଜିମ୍ କିମ୍ବା ହୋଟେଲର ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ବାଥରୁମ୍ ବାହାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବୋର୍ଡକୁ ଦେଖି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି।
ଏହି ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ, ଶୌଚାଳୟ ବାହାରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ବୋର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ: “WC” ଚିହ୍ନିତ ଏବଂ “Bathroom” କିମ୍ବା “Washroom” ଚିହ୍ନିତ।
ଲୋକମାନେ ସହଜରେ “WC” ଅର୍ଥ ଓ୍ୱାଟର କ୍ଲୋସେଟକୁ ତ ସହଜରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ “Bathroom” ଏବଂ “Washroom” ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ବାଥରୁମ୍ ଏବଂ ଓ୍ୱାଶରୁମ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ବୁଝାଇବୁ ଯେ ବାଥରୁମ୍ କ’ଣ ଏବଂ ଏହା ଓ୍ୱାଶରୁମ ଠାରୁ କେତେ ଅଲଗା।
ବାଥରୁମ କ’ଣ:
‘ବାଥ’ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ, ଏହା ମୂଳତଃ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ରୁମ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସାୱାର, ଏକ ବାଥଟବ, ଏକ ୱାଶବେସିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ।
ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଘରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଇବାକୁ, କେଶ ଧୋଇବାକୁ, ଲଣ୍ଡ୍ରି କରିବାକୁ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହେବାପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି।
ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଆଟାଜ୍ଡ ବାଥରୁମ ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଶୌଚାଳୟ, ସାୱାର ଏବଂ ସିଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ବାଥରୁମ ଯାଉଛି କହି ଶୌଚାଳୟ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବହାରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଟିକିଏ ଭୁଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଓ୍ୱାଶରୁମ କ’ଣ:
‘ଓ୍ୱାଶ’ ଯାହାର ଅର୍ଥ ସଫା କରିବା, ଧୋଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ରୁମକୁ ବୁଝାଏ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଶୌଚାଳୟ, ଏକ ଓ୍ୱାଶ ବେସିନ କେତେକ ସମୟରେ ଏକ ୟୁରିନାଲ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗାଧୋଇବା ସୁବିଧା ଯେପରିକି ସାୱାର କିମ୍ବା ବାଥଟବ ନଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଫିସ୍, ସ୍କୁଲ, ମଲ୍, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍, ବିମାନବନ୍ଦର, ହୋଟେଲ୍ ଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ।
ଏବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ:
ଆମେ ଯେପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛୁ, “ବାଥରୁମ୍” ଏବଂ “ୱାଶରୁମ୍” ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥିବା ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ସାଧାରଣ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।
ତେଣୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସଠିକ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।