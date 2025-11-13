Halal Vs Jhatka: ହଲାଲ ଏବଂ ଝଟକା ଶବ୍ଦ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ’ଣ?

Halal Vs Jhatka: ହଲାଲ ଏବଂ ଝଟକା ଶବ୍ଦ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି

By Jyotirmayee Das

Halal Vs Jhatka: ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟ, ରାଜସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କ କ୍ରାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହଲାଲ ଏବଂ ଝଟକା ମାଂସ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟେ । ଉଭୟ ଶବ୍ଦ ପଶୁ ହତ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

“ହଲାଲ” ଶବ୍ଦଟି ଆରବି ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି “ବୈଧ” । ଇସଲାମିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, “ହଲାଲ” କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଜୀବନଶୈଳୀ, ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣ ସମେତ ଶରିଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ।

ଇସଲାମରେ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା କେବଳ ଏକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ନାମରେ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାଣୀଟି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଜୀବିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ହତ୍ୟା ସମୟରେ କଂସେଇ କଲମା କିମ୍ବା ବିସମିଲ୍ଲା ପାଠ କରିଥାଏ।

ହଲାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରାଣୀର ଗଳାର ଶିରା, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଏବଂ କ୍ୟାରୋଟିଡ୍ ଧମନୀକୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର କାଟି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅକ୍ଷତ ରହିଥାଏ। ଏହା ହୃଦୟକୁ ପମ୍ପିଂ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ। ହଲାଲ ପଦ୍ଧତିର ସମର୍ଥକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମାଂସ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ସେହିପରି “ଝଟକା” ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ “ଝଟି” ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଏପରି ଏକ ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ। ଝଟକା ପଦ୍ଧତିରେ, ସାଧାରଣତଃ ଖଣ୍ଡା, କୁରାଢ଼ି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଆଘାତରେ ପ୍ରାଣୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଏ।

ଯଦିଓ ଉଭୟ ପଦ୍ଧତି ଅଭ୍ୟାସରେ ଭିନ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରକୃତି, ଦେବତ୍ୱ ଏବଂ ନୈତିକତା ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

 

