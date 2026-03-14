LPG, CNG ଆଉ PNG ଭିତରେ କ’ଣ ରହିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ? ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଫରକ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ, ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଅନେକ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦେଶରେ ବୁକିଂ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ତିନୋଟି କୀୱାର୍ଡ LPG, CNG ଏବଂ PNG ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ LPG, CNG ଏବଂ PNG ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା LPG, CNG ଏବଂ PNG ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ?
LPG, CNG ଏବଂ PNG ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ: LPG, CNG ଏବଂ PNG ସମସ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଗ୍ୟାସ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗଠନ, ସଂରକ୍ଷଣ, ଯୋଗାଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। LPG (ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍) ହେଉଛି ପ୍ରୋପେନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟୁଟେନର ମିଶ୍ରଣ ଯାହା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବିଶୋଧନ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣର ଏକ ଉପ-ଉତ୍ପାଦ।
CNG (ସଙ୍କୋଚିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍) ହେଉଛି ମିଥେନ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ସଙ୍କୁଚିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍।
PNG (ପାଇପ୍ଡ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍) ରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମିଥେନ ପରିମାଣ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବାୟୁ ଅପେକ୍ଷା ହାଲୁକା କିନ୍ତୁ କମ ଚାପରେ ପାଇପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ।
ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ପଦ୍ଧତି: LPG, CNG ଏବଂ PNG ର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ବୁଝିହେବ:
LPG: ସିଲିଣ୍ଡରରେ ତରଳ ରୂପରେ ସଂରକ୍ଷିତ, ଏହା ଚାପରେ ତରଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତା’ପରେ ଏହାକୁ ଲାଲ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଯାଏ।
CNG: ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା କେବେବି ତରଳ ହୁଏ ନାହିଁ।
PNG: ଏହା ପାଇପଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଘର କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପକୁ ଗ୍ୟାସ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ।
LPG, CNG ଏବଂ PNG ର ବ୍ୟବହାର:
LPG: ମୁଖ୍ୟତଃ ଘରୋଇ ରୋଷେଇ (ଷ୍ଟୋଭ୍, ଚୁଲି), ପାଣି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଅଟୋମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ୩୩ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଂଯୋଗ ସହିତ।
CNG: ଯାନବାହାନ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ – ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସି, କାର, ବସ୍। ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା।
PNG: ଘରେ (ଯେଉଁଠାରେ ପାଇପଲାଇନ୍ ଉପଲବ୍ଧ), ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରରେ ରୋଷେଇ ଏବଂ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ LPG ଶସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ଏକ ଅସୁବିଧା। CNG ଯାନବାହାନ ପାଇଁ ଶସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, PNG ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା, ଯାହା ଘରେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପାଇପଲାଇନ-ସେବାପ୍ରାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ।