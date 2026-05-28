ପାକିସ୍ତାନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୟସ କେତେ? ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କହିବେ କିପରି…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଆବଶ୍ୟକ।
ଭାରତରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିନା କୌଣସି ନାଗରିକ ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଯେପରିକି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର କଥା ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ଭାରତ ସହିତ ବହୁତ ସମାନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦେଶରେ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ।
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୮୪(b) ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ଅତି କମରେ ୨୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନ, ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ବୟସ ଅତି କମରେ ୨୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ନିୟମ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ ସମାନ ବୟସ ସୀମା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ପାକିସ୍ତାନର ନିୟମାବଳୀ: ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ଭାରତ ସହିତ ସମାନ। ପାକିସ୍ତାନର ନିମ୍ନ ସଦନକୁ ଜାତୀୟ ଆସେମ୍ବଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତୀୟ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ଅତି କମରେ ୨୫ ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି, ଉଚ୍ଚ ସଦନ, ସିନେଟର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବୟସ ମାନଦଣ୍ଡ ଭିନ୍ନ, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ଅତି କମରେ ୩୦ ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୋଟ ଦେବାର ବୟସ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଆଇନଗତ ବୟସ ହେଉଛି ୧୮ ବର୍ଷ।
ତଥାପି, ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କିମ୍ବା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସକୁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ବୟସ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୨୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଉଚ୍ଚ ସଦନର ଭିନ୍ନ ଏବଂ କଠୋର ନିୟମ ଅଛି। ଭାରତରେ, ଉଚ୍ଚ ସଦନ, ରାଜ୍ୟ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ନାଗରିକଙ୍କ ବୟସ ଅତି କମରେ ୩୦ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସେହିପରି, ପାକିସ୍ତାନରେ, ସିନେଟ୍ ପାଇଁ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି, ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ଏକକକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସଦ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଠାରେ କେବଳ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।