G7 କ’ଣ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପରେ ଏବେ କିଏ କରିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ଏଥର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: G-7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚ ଯେଉଁଠାରେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନେତାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି।
G7ର ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ୟୁକେ, ଜର୍ମାନୀ, ଜାପାନ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ କାନାଡା; ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ନେତାମାନେ ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଏହି ବୈଠକ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯେପରିକି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟା, ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରେ। ଏହା ସହିତ, ବୈଠକର ଫଳାଫଳକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି।
୧୯୭୦ ଦଶକରେ, ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ୧୯୭୩ର ପ୍ରଥମ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ସମେତ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ଅର୍ଥନୀତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀତିସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
୧୯୭୫ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ୟାରିସରେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଛଅଟି ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ: ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆମେରିକା, ୟୁକେ, ଜର୍ମାନୀ, ଜାପାନ ଏବଂ ଇଟାଲୀ।
ସେବେଠାରୁ, ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ୨୦୨୬ ପାଇଁ G7 ସଭାପତି ପଦରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ୨୦୨୭ ରେ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଭାରତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛି।
ଏଥର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି:
G7 ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ, G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରାନ୍ସର ବିଆରିତଜ୍ ସହରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁନ୍ ୧୬-୧୭ ରେ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଆମେରିକାକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛି।
G7 ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ସଚିବାଳୟ ନାହିଁ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୀତି ହେଉଛି ସାତଟି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଧାରଣ କରେ – ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକୁ “ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି” କୁହାଯାଏ।
G7 ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଏହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାର ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସର ବନ୍ଧନରେ ରହିଛି।
ଯଦିଓ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କର ନେତାମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଖୋଲା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି।
G7 ଏବଂ G20 ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ସମ୍ପର୍କ:
G7 ଏବଂ G20 ଉଭୟର ନାମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଢାଞ୍ଚା ବହୁତ ସମାନ। ୨୦୦୮ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପରେ G20 ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା; ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବ୍ରାଜିଲ, କାନାଡା, ଚୀନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ, ମେକ୍ସିକୋ, ରୁଷ, ସାଉଦି ଆରବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ତୁର୍କୀ, ୟୁକେ ଏବଂ ଆମେରିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହା ସହିତ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଦସ୍ୟ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱ ସମୟରେ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘକୁ G20 ରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
G7 ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ:
୧. ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତାର ଅନ୍ତ
୨. ବହୁପାକ୍ଷିକତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା
୩. ଖଣିଜ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା।
୪. ଭୂରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା
୫. ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା
୬. ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା
୭. ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ ଢାଞ୍ଚାର ବିଚାର।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିବାଦ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନେତାମାନେ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ବିନିମୟ କରିବେ। ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣର ସ୍ୱରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ।