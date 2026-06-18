ଭାରତ-ବ୍ରିଟେନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କ’ଣ? ଜୁଲାଇ ୧୫ ରୁ ହେବ ଲାଗୁ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ଶସ୍ତା
ଭାରତ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ (ବ୍ରିଟେନ) ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ୧୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ‘ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି’ (CETA) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି (DCC) ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଦିନରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
UK-India trade deal : ଭାରତ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ (ବ୍ରିଟେନ) ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ୧୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ‘ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି’ (CETA) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି (DCC) ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଦିନରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ବ୍ରିଟେନ ବଜାରରେ କୌଣସି ଡ୍ୟୁଟି ବିନା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ପେସାଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋହରା ଟିକସରୁ ଛାଡ଼ର ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ୩ ବର୍ଷରୁ ବଢ଼ାଇ ୫ ବର୍ଷ କରିଦିଆଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ ବଜାର ହେଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି
ଏହି ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିବାରୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବ୍ରିଟେନରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଟିକସ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କୌଣସି ଡ୍ୟୁଟି ବିନା ସେଠାରେ ସହଜରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ।
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୨୧.୫ ପ୍ରତିଶତ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଅଟୋ ପାର୍ଟସ ଉପରେ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ, ଚମଡ଼ା ଓ ଜୁତା ଉପରେ ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପୋଷାକ ଉପରେ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଏବେ ଶୂନ ହୋଇଯିବ।
ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଭାରତର ଛୋଟ-ବଡ଼ କାରଖାନା, ଚାଷୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ବ୍ରିଟେନ ବଜାରରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକଚରିଂ ସେକ୍ଟର (ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର) କୁ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଡେୟାରୀ ଉତ୍ପାଦ, ଶସ୍ୟ, ସେଓ ଭଳି ଭାରତର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବାହ୍ୟ ଆମଦାନୀର ଚାପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି।
ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର (ସେବା କ୍ଷେତ୍ର) କୁ ହେବ ଫାଇଦା
କେବଳ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ସର୍ଭିସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଏକ ଟର୍ନିଂ ପଏଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରିଟେନ ଏପରି ୧୩୭ଟି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଦବଦବା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆଇଟି (IT), ପ୍ରଫେସନାଲ ସର୍ଭିସେସ, ଶିକ୍ଷା, ଟେଲିକମ୍ ଏବଂ ହେଲଥକେୟାର (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା) ସାମିଲ ଅଛି।
ବ୍ରିଟେନ ଯାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ନୂତନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ, ଏବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବ୍ରିଟେନ ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ପେସାଦାରମାନଙ୍କୁ ସେଠାକାର ଦୋହରା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗଦାନ (ଡବଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ) ରୁ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ୭୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପେସାଦାରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କମ୍ପାନୀକୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ଫାଇଦା ହେବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ୧,୮୦୦ ଭାରତୀୟ ରୋଷେୟା (ଶେଫ୍), ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ରିଟେନରେ କାମ କରିବାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଫାଇଦା କ’ଣ?
- ଦୋହରା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗଦାନରୁ ମୁକ୍ତି: DCC ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନଙ୍କୁ ୟୁକେ (UK) ରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଦୋହରା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗଦାନ ଦେବାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରିହାତି ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ବଢ଼ାଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କରିଦିଆଯାଇଛି।
- ବ୍ୟାପକ ଲାଭ: ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ୭୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ପେସାଦାର ଏବଂ ୯୦୦ ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
- କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗତିଶୀଳତାରେ ବୃଦ୍ଧି: ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଯାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗତିଶୀଳତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କଭରେଜ୍କୁ ଜାରି ରଖିବ।
- ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ: ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତ-ୟୁକେର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତାକୁ ମଜବୁତ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶର ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଅଭିନବ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ଲାଭ ଉଠାଯାଇପାରିବ।
ଷ୍ଟିଲ୍ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଗଲା
ଯେକୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟ ୩୦ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ନିଜର ଷ୍ଟିଲ୍ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି। ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରୁ ବ୍ରିଟେନ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟିଲ୍ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିବା ନୂତନ କଠୋର ନିୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତର ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଷ୍ଟିଲ୍ ରପ୍ତାନିକୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି। ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଟା ସିଷ୍ଟମ ଜରିଆରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କେବଳ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳା, ଯୁବପିଢ଼ି, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଏବଂ ଏମଏସଏମଇ (MSME) ସେକ୍ଟରକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ବଜାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସିଧାସଳଖ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମଇ ୨୦୨୧ରେ ଯେଉଁ ସହଭାଗିତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏବେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇ ଭାରତକୁ ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ମଜବୁତ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।