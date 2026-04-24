ବେଙ୍ଗଲର ନାଁର ଇତିହାସ କଣ? ଏହି ନାଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଲା?

ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗଲ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ପୂର୍ବ ବେଙ୍ଗଲ ଓ ପଶ୍ଚିମ ବେଙ୍ଗଲ

By Manoranjan Sial

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ଋତୁ। ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମ୍‌ସି), ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ସିପିଆଇ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ମୈଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ମହା ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲର ଆବାଳବୃଦ୍ଧବନୀତା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବେଙ୍ଗଲ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ଏହି ନାଁର ଇତିହାସ କଣ? ବେଙ୍ଗଲ ନାଁର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ।

ବେଙ୍ଗଲ ନାଁ କିପରି ହେଲା?

ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗଲ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ପୂର୍ବ ବେଙ୍ଗଲ ଓ ପଶ୍ଚିମ ବେଙ୍ଗଲ। ପୂର୍ବ ବେଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆଜିର ବାଂଲାଦେଶ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ବେଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ଭାରତର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଲା। ଯାହାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାହା ଭିତରକୁ ନଯାଇ ବେଙ୍ଗଲ ନାଁର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଏହାର ଇତିହାସ ବିଭାଜନର ବହୁତ ପୁରୁଣା। ବେଙ୍ଗଲକୁ ‘ବଙ୍ଗାଲ’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବଙ୍ଗାଲ ନାମଟି ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ “ବଙ୍ଗ” କିମ୍ବା “ବଙ୍ଗା” ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ତଥାପି ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଇତିହାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ଜଣାପଡ଼େ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ମହାଭାରତରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ “ବଙ୍ଗ” ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବଙ୍ଗାଲର ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶ ସମ୍ମିଳିତ ରହିଥିଲା। ୧୧ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବଙ୍ଗାଲା (Vangala) ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଡେଲ୍ଟାର ପୂର୍ବ ଅଂଶକୁ ଏହି ନାମରେ ଡାକାଯାଉଥିଲା। ୧୩ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା “ବଙ୍ଗାଲା” (Bangalah) ହେଲା। ଯେଉଁଥିରୁ “ବେଙ୍ଗଲ” ନାମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି।

ମୌର‌୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ

ଆଜିର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ, ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରେ ମୌର‌୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ମହାନ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରରେ ମିଳିଥିଲା।

ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ

ମୌର‌୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପରେ କିଛି ସମୟ ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ହେଲା। ପରେ ପାଳ ବଂଶର ଶାସକମାନେ ସମଗ୍ର ବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଶାସନ କଲେ। ସ୍ଥିରତା ସହ ଏଠାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉନ୍ନତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ୧୩ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରୁ ୧୮ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବେଙ୍ଗଲ ମୁସଲିମ ଶାସକଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ୧୮ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂରାଜମାନେ ଆସିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ନବାବମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲା।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନାମ କିପରି ପଡ଼ିଲା

ଇଂରାଜମାନେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ବିଭାଜନ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ପୂର୍ବ ବେଙ୍ଗଲ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ପଶ୍ଚିମ ବେଙ୍ଗଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଭାରତରେ ରହିଗଲା, ସେହି ଅଂଶକୁ ଆଜିପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ “ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ” ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

You might also like More from author
1 of 30,222