ଜାଣନ୍ତି କି ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ’ଣ? ଜାଣିଲେ ଠୋ ଠୋ ମାରି ହସିବେ କହିବେ କିଏ ଦେଲା …

Pakistan National flower: ପଦ୍ମକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଫୁଲ କ’ଣ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ, ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ତୁଳନାମୂଳକ ହୋଇଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମ, ଯାହାକୁ ପବିତ୍ରତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ନ ହସି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ।

ପଦ୍ମକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ କାଦୁଅ ଏବଂ ମଇଳାରେ ଫୁଟେ, ତଥାପି ଏହାର ପାଖୁଡା କେବେ ମଇଳା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ପବିତ୍ରତା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହି

ନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପଦ୍ମର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଥିବା ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମକୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଶୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ହୁଏତ ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ସରକାର ପଦ୍ମକୁ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଫୁଲ କ’ଣ?ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ହସିବେ।ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭାରତ ପରି ଏକ ବିଶେଷ, ବିରଳ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଫୁଲ, ତେବେ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି।

ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ଫୁଲ ସହଜରେ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ଏହା ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା । ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଉଛୁ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ ଜସ୍ମିନ୍, ଯାହା ଭାରତରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଫୁଲ ।ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଜସ୍ମିନ୍ ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।

ଜାସମିନ୍ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ଏତେ ତୀବ୍ର ଯେ ଏହାକୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନିହେବ। ପାକିସ୍ତାନରେ, ବିବାହ, ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଜାସମିନ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ବିଶେଷକରି ବର ମାଳା ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଜାସମିନ୍‌କୁ ପାକିସ୍ତାନର ସରଳତା, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକରେ ଜାସମିନ୍ ଫୁଲର ଏକ ମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାର ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।

ଯଦିଓ ଜାସମିନ୍ ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସବୁଠି ଚାଷ କରାଯାଏ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପଭୋଗ କରେ। ଭାରତରେ, ଏହି ଫୁଲକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ, ମନ୍ଦିର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ଭାରତର ପଦ୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପାକିସ୍ତାନର ଚମେଲି କୋମଳତା, ସରଳତା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରତୀକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତରେ ଏତେ ସାଧାରଣ ଫୁଲ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଫୁଲ।

