କ’ଣ ରହିଛି NCPର ଇତିହାସ? ଯେଉଁଥିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି TMCର ୨୦ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ
ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ (ନର୍ଥ-ଇଷ୍ଟ) ରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ମେଘାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ (ନର୍ଥ-ଇଷ୍ଟ) ର ଏକ ପ୍ରାୟ ଅଜଣା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହଠାତ୍ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି (NCP), ଯାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ସାରା ଦେଶର ନଜରକୁ ଆସିଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ର ୨୦ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ଏହି ଦଳ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ (NDA) କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମସି ସାଂସଦ କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଯଦି ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳେ, ତେବେ ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପି ପରେ ଏନଡିଏ (NDA) ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଭାବେ ଏନସିପି (NCP) ଉଭା ହେବ। ଏହା ସହିତ ଏହା ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି (TDP) କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେବ, ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୬ ଜଣ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି।
ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଣ-ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏହି ଦଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଛି। ମେଘାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେତେକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହା ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଯାହାକୁ ବିଶେଷ କରି ତ୍ରିପୁରାରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ନଜରକୁ ଆସିପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳି ନଥିଲା।
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ମିଶ୍ରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏନସିପି (NCP) ର କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ୨୦ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସଂସଦରେ ଦଳର ଶକ୍ତି ରାତାରାତି ବଢ଼ିଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦଳ ଏକ ଅଜଣା ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନରୁ ବଦଳି କେନ୍ଦ୍ରର ଶାସକ ମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହେବ। ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯିଏ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।
ଏନସିପି (NCP) ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ?
ଏହି ଦଳ ହଠାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ବିଷୟରେ ସାଧାରଣରେ ବହୁତ କମ୍ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଦଳ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ, ତଥାପି ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ।
ଏନସିପିଆଇ (NCPI) ର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ, ବିଶେଷ କରି ତ୍ରିପୁରାରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଦଳ ମେଘାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।