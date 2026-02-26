Toll Plaza Rule: ମାତ୍ର 340 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଟୋଲ ପାସ୍; ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ

ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଏବେ ମାତ୍ର 340 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଟୋଲ ପାସ୍

Toll Plaza Rule: ପ୍ରତିଦିନ, ସାରା ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ କରେ, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଛି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟୋଲ୍ ଛାଡ଼ ପାଇପାରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ମାତ୍ର 340 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଅସୀମିତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା:

340 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପାସ୍ କ’ଣ?

ଏହା ଏକ ଲୋକାଲ ମାସିକ ପାସ୍ ଯାହା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପାସ୍ ପାଇବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାସକୁ ମାତ୍ର 340 ଟଙ୍କା ଦେଇ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନରେ ଯେତେଥର ଚାହିଁବେ ସେତେଥର ଟୋଲ୍ ପାର କରିପାରିବେ।

ଏହି ସୁବିଧା କିଏ ପାଇପାରିବେ?

  • କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି
  • ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନ ଅଛି
  • ବାଣିଜ୍ୟିକ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପାସ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି।
  • ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଥର ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ।

ପାସ୍ ପାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ?

  • ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ପାସ୍ ପାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ:
  • ପ୍ରଥମେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।
  • ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍, କିମ୍ବା ରାସନ୍ କାର୍ଡ।
  • 340 ଫି ଦିଅନ୍ତୁ
  • ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ପାସ୍ ଜାରି କରାଯିବ
  • ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମାସ ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।

ଏହା କାହିଁକି ଲାଭଦାୟକ?

ଏହି ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 60 ରୁ 100 ଟୋଲ୍ ରେ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 2,000 ରୁ 3,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। 340 ଟଙ୍କାର ଏହି ପାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଟୋଲ୍ ଦେବାର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବ।

