ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର କ’ଣ? କାହାକୁ ଏବଂ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ଦେଶର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀକୁ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ସିନେମା, କ୍ରୀଡା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର କ’ଣ:
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ। ଏହା ୧୯୫୪ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ପୁରସ୍କାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ, କ୍ରୀଡା, ଚିକିତ୍ସା, ସମାଜସେବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଭାରତରେ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନର ପଦାନୁକ୍ରମକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ।
ଭାରତ ରତ୍ନ
ପଦ୍ମଭୂଷଣ
ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
ଏହି ସମ୍ମାନ କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ:
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରାୟତଃ, ଏହି ସମ୍ମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ନୀରବରେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଚାର ବିନା।
ଏହି ପୁରସ୍କାର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି।
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଚୟନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାମ ଏବଂ ଅବଦାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇପାରିବ।
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ:
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା।
ସମାଜ କିମ୍ବା ଦେଶ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ।
ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପରିଚୟ।
ନିଜ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା।
ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା।
ଚୟନ କିପରି କରାଯାଏ:
ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ସମସ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ସମୀକ୍ଷା କରେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ପରେ ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସ ପାଖାପାଖି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ କାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା:
ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଁ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଆର. ମାଧବନ
ରୋହିତ ଶର୍ମା
ହରମନପ୍ରୀତ କୌର
ପ୍ରୋସେନଜିତ ଚାଟାର୍ଜୀ
ସତୀଶ ଶାହ
ମାମୁଟି
ଅଳକା ୟାଗନିକ୍
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିଜେତାଙ୍କୁ କ’ଣ ମିଳେ:
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତକାରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ପଦକ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ପୁରସ୍କାର ସହିତ କୌଣସି ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏହାକୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।