ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ରେଟ୍ କେତେ, ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ବଢ଼ିଲା ଦର…
ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ମିଳିତ ଭାବରେ ୫୫ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଉଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଶୁଣି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ:
ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ୍, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ୨୮୦.୮୬ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ତାହା ୩୩୫.୮୬ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତର ଏକକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।
ଏହି ସମୟରେ, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୨୬୬.୧୭ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩୨୧.୧୭ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କଷ୍ଟକର କରିପାରେ।
ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ:
ପାକିସ୍ତାନର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲି ପରଭେଜ୍ ମଲିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଙ୍କଟର ଫଳାଫଳ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତା’ର ତେଲ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ତେଲ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ୫୦ ରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ:
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଏବଂ ହତାଶାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଲୋକମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ୨୦୨୪-୨୦୨୫ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରାୟ ୧୭ ନିୟୁତ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୭ ନିୟୁତ କାର ଅଛି। ତେଣୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାନବାହନ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।