‘କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ର ଚାପୁଡା କାଣ୍ଡ ପରେ କ’ଣ ରହିଛି ପ୍ଲାନ୍? ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କହିଲେ- ‘ଆମକୁ ଆଶା ଅଛି…’
'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' (CJP) ଆଉ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରଠାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । CJPର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସୌରଭ ଦାସ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ।
Cocroach Janata Party : ‘କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ (CJP) ବୁଧବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରଠାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଛି । ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଏହି ସଂଗଠନର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ । CJPର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସୌରଭ ଦାସ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦ ମାର୍ଗ ଥାନାରେ କାଗଜପତ୍ର କାମ ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବେଜ ଜମା କରିବାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ବିତାଇଛନ୍ତି ।
ଦାସ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିଛୁ ଏବଂ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା, ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପୋଲିସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିଛି । ଏବେ କେବଳ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି ।
ସୌରଭ ଦାସ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇଛୁ ଯେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଳି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ।
CJP ପ୍ରବକ୍ତା କ’ଣ କହିଲେ?
CJP ପ୍ରବକ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦାବି ଭାବେ ଦେଖିବ, କାରଣ ଏମିତି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରଠାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଆମ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ । ସେ ‘ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ’ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ନିଜ କଥା ଶେଷ କରିଥିଲେ ।
ଜୟପୁରରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ଆକ୍ରମଣ
CJPର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃପୟା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, CJP ଅମୃତସର, ପୁଣେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆୟୋଜନ କରିସାରିଛି । ଜୟପୁରରେ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଦୀପକେଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଥପ୍ପଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ୨ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ।