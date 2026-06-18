‘କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ର ଚାପୁଡା କାଣ୍ଡ ପରେ କ’ଣ ରହିଛି ପ୍ଲାନ୍? ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କହିଲେ- ‘ଆମକୁ ଆଶା ଅଛି…’

'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' (CJP) ଆଉ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରଠାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । CJPର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସୌରଭ ଦାସ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ।

By Priyanka Das

Cocroach Janata Party : ‘କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ (CJP) ବୁଧବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରଠାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଛି । ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଏହି ସଂଗଠନର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ । CJPର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସୌରଭ ଦାସ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦ ମାର୍ଗ ଥାନାରେ କାଗଜପତ୍ର କାମ ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବେଜ ଜମା କରିବାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ବିତାଇଛନ୍ତି ।

ଦାସ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିଛୁ ଏବଂ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା, ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପୋଲିସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିଛି । ଏବେ କେବଳ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି ।

ସୌରଭ ଦାସ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇଛୁ ଯେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଳି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼…

ରାତିରେ ତକିଆ ତଳେ ଫୋନ୍ ରଖି ଶୁଅନ୍ତି କି?…

CJP ପ୍ରବକ୍ତା କ’ଣ କହିଲେ?

CJP ପ୍ରବକ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦାବି ଭାବେ ଦେଖିବ, କାରଣ ଏମିତି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରଠାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଆମ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ । ସେ ‘ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ’ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ନିଜ କଥା ଶେଷ କରିଥିଲେ ।

ଜୟପୁରରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ଆକ୍ରମଣ

CJPର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃପୟା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, CJP ଅମୃତସର, ପୁଣେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆୟୋଜନ କରିସାରିଛି । ଜୟପୁରରେ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଦୀପକେଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଥପ୍ପଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ୨ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼…

ରାତିରେ ତକିଆ ତଳେ ଫୋନ୍ ରଖି ଶୁଅନ୍ତି କି?…

ଭଡ଼ା ଘରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଆଇଆଇସି;…

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ…

1 of 17,869