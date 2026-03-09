ଇରାନରେ ଦେଶ ଚଲାନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର, ତାହାଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାମ କ’ଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ
ଇରାନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ଷମତା କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସିଧାସଳଖ ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱକୁ ଥରହର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତେହେରାନର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ନିଜକୁ ଏକ ଇସଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିବା ଇରାନ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି।
ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱର ଆବିର୍ଭାବ ସହିତ, ସମ୍ବିଧାନକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନେତାଙ୍କ ହାତରେ ରଖେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଇରାନୀ ବିପ୍ଳବରୁ ଶକ୍ତିର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ:
ଇରାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ଗଠନ ୧୯୭୯ ଇରାନୀ ବିପ୍ଳବର ଗର୍ଭରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତ ପରେ, ଏକ “ସଂକର ବ୍ୟବସ୍ଥା” ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଦ୍ୱୈତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ଫେରିବାକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଇସଲାମିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା। ଏହି କାରଣରୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରକାରଙ୍କ ମୁହଁ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୂଳ ସ୍ଥାନ ରଖନ୍ତି।
ଇରାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭୂମିକା:
ଇରାନରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସକିନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାବିନେଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା, ଅର୍ଥନୀତି ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ କୂଟନୀତିରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି।
ସେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷମତାର ଶୀର୍ଷରେ:
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ସର୍ବଦା କ୍ଷମତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ଏହି ପଦବୀଟି ୧୯୮୯ ମସିହାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଅଲି ଖାମେନି ୧୯୮୯ ମସିହାରୁ ଏହି ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ମୋଜତାବା ଖାମେନି ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରିଷଦ ନାମକ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ “ଲୁଚି ରହିଥିବା ଇମାମ”ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବାଧ୍ୟତା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ।
ସାମରିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୀମାବଦ୍ଧତାକୁ ଏହି କଥାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା।
ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଚୟନ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ସବୁକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ସଂଗଠନ ସିଧାସଳଖ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ; ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କର।
ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏବଂ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଶେଷ ମତ:
ଯଦିଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ତଥାପି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ଶେଷ ମତାମତ ରହିଥାଏ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଭିଟୋ କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଅସୀମ କ୍ଷମତା ଅଛି। ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ରଣନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବଳ ଏକ ସମନ୍ୱୟକାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥାଏ।