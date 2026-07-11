“ପ୍ରେଗ୍ନାନ୍ସି ଗ୍ଲୋ” କ’ଣ, ଗର୍ଭାବସ୍ତାରେ ମହିଳାଙ୍କ ତ୍ୱଜା ଉଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯିବାର ରାଜ୍ କ’ଣ
ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଗ୍ଲୋ କରନ୍ତି ମହିଳା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି “ପ୍ରେଗ୍ନାନ୍ସି ଗ୍ଲୋ”। ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ।
ଯଦିଓ ଅନେକ ଏହାକୁ ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି; ହେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଏହି ଚମକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ।
“ପ୍ରେଗ୍ନାନ୍ସି ଗ୍ଲୋ” ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଚର୍ମ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ସତେଜ ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ଗାଲରେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଲପଣ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଥକ୍କାପଣ, ସକାଳ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ପରି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କିଛି ପରିମାଣରେ କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ।
ହେଲେ, କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚମକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ଏହା ଆଦୌ ଦେଖାଯାଇ ନପାରେ।
ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଶରୀରରେ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଏଚ୍ସିଜି ଭଳି ହରମୋନର ସ୍ତର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ; ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ପ୍ରାୟତଃ ମୁହଁକୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ।
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଚର୍ମର ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ମୁହଁକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ଦେଇଥାଏ। ହେଲେ, କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ବ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ, ମା’ ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ପରିମାଣ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଗାଲକୁ ଗୋଲାପୀ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ମୁହଁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଚର୍ମ କେବଳ ପେଟ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଚର୍ମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଚମକ ଦେଇପାରେ।
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ମହିଳା ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ମୁହଁରେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଲପଣ ଏବଂ ଚମକ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସବପୂର୍ବ ପରିପୂରକ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଫଳ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ପ୍ରୋଟିନ୍, କ୍ଷୀରଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ସାମଗ୍ରିକ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଚର୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ; ଯେପରି ଗର୍ଭଧାରଣର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମହିଳାରୁ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି “ପ୍ରେଗ୍ନାନ୍ସି ଗ୍ଲୋ” ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ।
ତେଣୁ, ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏହି ଚମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ।