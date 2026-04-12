ପାକିସ୍ତାନରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ମୁଦିର ଦାମ୍ ଶୁଣିଲେ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ
ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ପାକିସ୍ତାନରେ ସୁନା ଶସ୍ତା ନା ମହଙ୍ଗା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମହଙ୍ଗା କରିଦେଇଛି।
ଯଦି ଆମେ ଏକ ୧୮କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୁଦିକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା, ତେବେ ଏଠାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ। ମେକିଙ୍ଗ ଚାର୍ଜ ସହିତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ପାକିସ୍ତାନରେ ସମସ୍ତ ଶୁଦ୍ଧତା ସ୍ତରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫,୦୭,୭୬୨ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪,୬୫,୫୬୮ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ୧୮କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ୩,୭୨,୭୫୨ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଯଦି ଆପଣ ଏକ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୁଦି କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଚଳିତ ସୁନା ଦର ସହିତ ଜଡିତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ, ଏହାର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩,୭୨,୭୫୨ ଟଙ୍କା ହେବ।
ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ; କାରିଗରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ପାକିସ୍ତାନରେ, ତିଆରି ଚାର୍ଜ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ୧,୫୦୦ ରୁ ୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ଏକ ମୁଦି ପାଇଁ ଏହା ଶେଷ ବିଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୧୭,୫୦୦ ରୁ ୪୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯୋଡେ। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଡିଜାଇନର କାରିଗରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ।
ମେକିଙ୍ଗ ଚାର୍ଜ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ, ଗୋଟିଏ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୁଦିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩,୯୦,୦୦୦ ରୁ ୪,୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କାରଣ ଏହା ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ। ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ବହୁତ ନରମ, ଯେତେବେଳେ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଧିକ ମଜବୁତ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଧାରା, ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ହାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାହିଦା ଉପରେ ଆଧାର କରି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ମେକିଙ୍ଗ ଚାର୍ଜ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।