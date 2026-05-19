ପାକିସ୍ତାନରେ ବିନା ଟିକେଟରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ କ’ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ? ଜାଣନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରେଲଓ୍ୱେ ନିୟମ
ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଛି କଠୋର ରେଲଓ୍ୱେ ନିୟମ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୈଧ ଟିକେଟ୍ ବିନା ଯାତ୍ରା କରିବା କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ। ଭାରତରେ ରେଳ ଆଇନର ଧାରା ୧୩୭ ବିନା ଟିକେଟ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଜରିମାନା ଏବଂ କାରାଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ବହୁତ କଠୋର ଆଇନ ଅଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନରେ ଟିକେଟ୍ ବିନା ଧରାପଡ଼ିଲେ ଯେକେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରୀ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜରିମାନା ପୈଠ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।
ପାକିସ୍ତାନ ରେଲଓ୍ୱେର କଡ଼ା ନିୟମ:
ପାକିସ୍ତାନରେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ବିନା ଟିକେଟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯାଞ୍ଚକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟେସନରୁ ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରତା ଗଣନା କରନ୍ତି।
ତା’ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରତା ପାଇଁ ମୂଳ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ଅବୈଧ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋକିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇଥାଏ।
ଦୁଇଗୁଣ ମାଡ଼ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଦଣ୍ଡ:
ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ଭଡ଼ା ନେବା ପରେ କେବଳ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଇଗୁଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଦୂରତା ପାଇଁ ମୂଳ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ଭଡ଼ା ସହିତ ସମାନ ଅତିରିକ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଏକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୂଳ ଭଡ଼ା ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଜଣେ ଟିକେଟ୍ ବିନା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜରିମାନା ପାଇଁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମୋଟ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ।
ରେଳବାଇ ପୋଲିସର ସିଧାସଳଖ ହେପାଜତ:
ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଯାଞ୍ଚ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭଡ଼ା ଏବଂ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାହା କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ମାମଲାଟି ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ ହୋଇଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଠକେଇ ସହିତ ଟିକେଟ୍ ବିନା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ସିଧାସଳଖ ରେଳବାଇ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ। ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଇନଗତ ଅସୁବିଧା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ।
ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ:
ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଖିଲାପକାରୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ରେଳବାଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଏ।
ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯଦି ଯାତ୍ରୀ ବିନା ଟିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଠକେଇ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଦଣ୍ଡ କଠୋର ହୋଇଥାଏ।
ରେଳବାଇ ଆଇନ ୧୮୯୦ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ତିନି ମାସ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। କୋର୍ଟ ଏକକାଳୀନ ଜରିମାନା, କାରାଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି।