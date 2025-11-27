କାହାର MMS ଭାଇରାଲ କଲେ କ’ଣ ମିଳେ ଦଣ୍ଡ? BNS ର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମିଳେ ଦଣ୍ଡ, ନିହାତି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ …

ପ୍ରତିଦିନ, ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିଦିନ, ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି। କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ନକଲି କିମ୍ବା ଡିପଫେକ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ଅନୁମତି ବିନା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିଡିଓ।

ପ୍ରକୃତରେ, ନିକଟରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୋଫିକ୍ ଏସକେଙ୍କ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହା ପୁଣି ଥରେ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଇନ କ’ଣ କହେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ’ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି?

ବଙ୍ଗଳା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୋଫିକ୍ ଏସକେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିଡିଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲେ।

ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭିଡିଓଟି AI ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଭିଡିଓଟି AI ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ।

୨୦୧୭ ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋପନୀୟତାର ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କାହାର ଅନୁମତି ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କିମ୍ବା ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ। ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଯିଏ କାହାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସାରଣ କରେ, ସେ ଶାରୀରିକ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଦୋଷୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ।

ଆଇଟି ଆଇନ, ୨୦୦୦ର ଧାରା ୬୬ଇ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି କେହି କାହାର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ସହିତ ହେରଫେର କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇରାଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଇଟି ଆଇନର ଧାରା ୬୭ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ।

ଏହି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡିପଫେକ୍ କିମ୍ବା ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଅଶ୍ଳୀଳ କିମ୍ବା ହେରଫେର କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓ ଉପରେ ଆଇଟି ୬୬ଇ ଆଇନର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇପାରିବ।

BNS ବିଭାଗରେ ଅଧିକ କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା: ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୪ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା BNS ରେ ମହିଳାଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। BNS ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁମତି ବିନା ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅବସ୍ଥାର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଉଠାଇବା ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, BNS ର ଧାରା ୭୩ ପୁରୁଣା IPC ଧାରା ୩୫୪G କୁ ବଦଳାଇଥାଏ। ଏହା ଅଧୀନରେ, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ବଣ୍ଟନ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ। ଏହି ଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।

BNS ର ଧାରା ୭୩ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ: BNS ର ଧାରା ୭୩ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଥର ଅପରାଧୀକୁ ଅତି କମରେ ଏକ ବର୍ଷରୁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅପରାଧୀକୁ ତିନି ବର୍ଷରୁ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଧାରା ୭୩ ଏପରି ଅପରାଧକୁ ଜାମିନବିହୀନ ଏବଂ ଅଣ-କୋଗ୍ନିଜେବଲ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସ ୱାରେଣ୍ଟ ବିନା ଗିରଫ କରିପାରିବ ଏବଂ ଜାମିନ ପାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ।

