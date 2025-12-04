ଘରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ନକଲି ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ; ସତ ଜାଣିବା ପରେ ଘରୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ୍…..

ଏବେ ଦିଆଯିବ କଡା ଦଣ୍ଡ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୋପାଳରେ ଜଣେ ଲୋକ ନକଲି ନୋଟ ଛାପୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଭୋପାଳରେ ନକଲି ନୋଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ଯ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯିଏ ମାସ ମାସ ଧରି ତାଙ୍କ ଭଡା ଘରେ ନକଲି ନୋଟ୍ ଛାପୁଥିଲା।

ଭୋପାଳ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ନାତକ ବିବେକ ଯାଦବ ଭୋପାଳରେ ତାଙ୍କ ଭଡା ଘରେ ନକଲି ନୋଟ୍ ଛାପୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ବିବେକ ଯାଦବ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍‌ରେ କାମ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ନକଲି ନୋଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟଅପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ।

ପୋଲିସ ୪୨୮ଟି ନକଲି ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଗୋଟିଏ ସ୍କାନର ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କଞ୍ଚାମାଲ ଜବତ କରିଛି। ତେଣୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ନକଲି ନୋଟ୍ ଛାପୁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ।

ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେ ବ୍ଯକ୍ତି ଦେଉଥିବା ନୋଟ ଦେଖି ଅନେକ ଥର ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଏବାବଦରେ କହିଥିଲେ ପରେ ପୋଲିସ ଆସି ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ସବୁ ସତ ଧରାପଡିଥିଲା।

ଘରେ ନକଲି ନୋଟ ଛାପିଲେ କଣ ସଜା ହୋଇଥାଏ: 

ଭାରତରେ, ନକଲି ମୁଦ୍ରା ତିଆରି କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରଣକୁ ଏକ ଗୁରୁତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ସହିତ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ନକଲି ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର।

BNS ର ଧାରା 178 ଅନୁଯାୟୀ, ନକଲି ମୁଦ୍ରା ଛାପିବା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ କିମ୍ବା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ଦଣ୍ଡ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ନକଲି ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ମୁଦ୍ରଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅସଲି ଦେଖାଯାଏ।

ନକଲି ମୁଦ୍ରା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡନୀୟ:

ଧାରା ୧୭୯ ଅନୁଯାୟୀ, ନକଲି ମୁଦ୍ରା ଛାପିଲେ ୭ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜରିମାନା ଭଳି ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଗଜ, ହଟ୍-ଫଏଲ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡାଏ ଭଳି ମେସିନ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ସେହିପରି, ଧାରା ୧୮୦ ଅନୁଯାୟୀ, ଯିଏ ଜାଣିଶୁଣି ନକଲି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୭ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ।

