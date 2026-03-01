ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସହିତ କାହିଁକି ଇରାନ୍ ଟାର୍ଗେଟରେ ଏହି ୫ ଦେଶ, ସତ କହିଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ
Iran-Israel War: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନ ଦୁବାଇ, ବାହାରିନ, କତାର, କୁୱେତ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କଲା? ଏନେଇ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। NBC ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଥିବା ତା’ର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି।
ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ, ଇରାନର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇରାନ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଶତ୍ରୁର ସାମରିକ ଘାଟି ଏହାର ବନ୍ଧୁ ଦେଶରେ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଇରାନ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ସେମାନେ ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଆକ୍ରମଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ବରଂ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଥିଲା।
ଇସଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସମନ୍ୱିତ ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆରାଘଚିଙ୍କ ବୟାନ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସେଠାକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।
ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତଥାକଥିତ ଶାସନକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସମ୍ଭବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଗୁରୁବାର ଜେନେଭାରେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ ୱିଟକଫ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଜାରେଡ କୁଶନରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡିତ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲୁ। ଆମର ମତଭେଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସମାଧାନ କରିଛୁ ଏବଂ ବାକି ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।”
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋଚନା କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ତାହା ସେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି। ଇରାନରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ କାରଣ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସନର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏକ ବହୁତ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ଗଠନ ଅଛି।