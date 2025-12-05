Sneeze Reflex: ଛିଙ୍କ ଆସିବା ପଛର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କ’ଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ

ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଛିଙ୍କ ଆସିଥାଏ।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଣିଷ ଛିଙ୍କିବା ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଜୈବିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଜଡିତ କରେ।

ଏହା ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଚତୁର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନାକରୁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀର ଗଭୀର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଛିଙ୍କିବାର କାରଣ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

ଯେତେବେଳେ ପରାଗ, ଧୂଳିକଣା, ପାଳିତ ପଶୁ କେଶ କିମ୍ବା ଛାଞ୍ଚ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ନାକରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ହୁଏ।

ଏହା ଏହି କ୍ଷତିକାରକ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ବିପଦ ଭାବି ଭୁଲ କରେ ଏବଂ ହିଷ୍ଟାମିନ୍ ମୁକ୍ତ କରେ। ଏହି ପ୍ରଦାହ ନାକ ଆସ୍ତରଣକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଛିଙ୍କ ହୁଏ।

ଥଣ୍ଡା, ଫ୍ଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସଂକ୍ରମଣ ନାକ ଭିତରେ ଥିବା ମ୍ୟୁକସ୍ ଝିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭାଇରସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଜ୍ୱଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ଛିଙ୍କ ହୁଏ।

ଧୂଆଁ, ପ୍ରଦୂଷଣ, ସୁଗନ୍ଧ, ସଫା କରିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଏବଂ ଲଙ୍କା ପରି ମସଲା ମଧ୍ୟ ନାକର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରେ। ଥରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଏହି ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଦ୍ରୁତ ସଙ୍କେତ ପଠାନ୍ତି, ଯାହା ଛିଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ଚଢ଼ିଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିଦିଏ।

ପ୍ରାୟ ୧୮ ରୁ ୩୫% ଲୋକ ଫୋଟିକ୍ ସ୍ନିଜ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସରେ ପୀଡିତ। ଏହା ହଠାତ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ, ବିଶେଷକରି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ଛିଙ୍କ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ହୁଏ। ଏହା ଆଖି ଏବଂ ନାକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକର କ୍ରସ୍-ୱାୟାରିଂ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ।

ଉଷ୍ମ କୋଠରୀରୁ ଥଣ୍ଡା କୋଠରୀକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଦ୍ୱାରା ନାକର ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଥର୍ମାଲ୍ ଆଘାତ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଛିଙ୍କକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ।

କିଛି ଲୋକ ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଛିଙ୍କନ୍ତି। ଏହାକୁ ସାଟେଏସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପେଟ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଯାହା ଛିଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ନାୟୁ ପଥକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ।

