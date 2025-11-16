କାଚ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନା ପିତଳ.. କେଉଁ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇଲେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ, ଜାଣନ୍ତୁ…
କାଚ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନା ପିତଳ.. କେଉଁ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇଲେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ
ଓଡ଼ିଶା ଭାଷ୍କର: ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କ’ଣ ଖାଉଛୁ ତାହା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ କେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଖାଉଛୁ ତାହା ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରକୃତରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଖାଉଛୁ ତାହା ସିଧାସଳଖ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁବିଧା, ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଦେଖାଯିବା କିମ୍ବା ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ପାତ୍ର ବାଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ର ଶରୀର ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। କିଛି ପାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ପାତ୍ର କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।
ତେଣୁ, କେଉଁ ପାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ, କେଉଁ ପାତ୍ର (କାଚ, ପତ୍ର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ) ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।
କାଚ ପ୍ଲେଟ୍: କାଚ ପାତ୍ରକୁ ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ। ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଜରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ଏହା ସହିତ, କାଚ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସଫା କରିବା ସହଜ। ତେଣୁ, କାଚ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଇବାକୁ ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ପତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍: ପତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୈବ ବିଘଟନଶୀଳ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ମୁକ୍ତ। ତଥାପି ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିରାପଦ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା ଥାଏ ଏବଂ ପଚିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାଏ। ଓଦା କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ, ପତ୍ରରେ ଖାଇବା କେତେବେଳେ ନିରାପଦ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନିରାପଦ ନୁହେଁ।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍: ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷତିକାରକ । ଏଥିରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଗରମ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିପାରେ, ଯାହା ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ, ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଗୁରୁତର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର: ଏହି ଲାଭଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏହି ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଗରମ ରହିବା ସହ କିଛି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମିଶାନ୍ତି । ତେବେ ଯଦି ପିତ୍ତଳ ଉପରେ ଟିନ୍ ଆବରଣ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଏହା ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ର ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରେ, ଯାହା ଖାଇବାକୁ ବିପଜ୍ଜନକ କରିଥାଏ। ତେଣୁ, ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା କେବଳ ସେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯଦି ଏଥିରେ ଟିନ୍ ଆବୃତ ଥାଏ।
କେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ: କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ପ୍ଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆସେ, କାଚ ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ମୁକ୍ତ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ-ଅନୁକୂଳ। ପତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଫା ଏବଂ ସତେଜ ଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।