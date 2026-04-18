ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍‌ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଦରମା କେତେ? ଯେଉଁସବୁ VIP ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ

S Jaishankar Salary: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଶର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଠକ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଥିବା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମାସରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏବଂ କ’ଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି: ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ଡକ୍ଟର ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସରେ ₹୧୨୪,୦୦୦ ମୂଳ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏବଂ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି।
ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଦରମା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ବରଂ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯେପରିକି:
ସରକାରୀ ବାସଭବନ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗଳା
ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୁବିଧା
ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (Z କିମ୍ବା Z+ ବର୍ଗ)
ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା
ଦୈନିକ ଭତ୍ତା: ଦେଶ ଭିତରେ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଯେକୌଣସି ବୈଠକ କିମ୍ବା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ।
ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା: ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହୋଟେଲ, ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରନ୍ତି।
ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର କିଏ: ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମ୍ ଜୟଶଙ୍କର ୧୯୭୭ ବ୍ୟାଚ୍ର ଜଣେ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ସେ ଆମେରିକା, ଚୀନ୍, ରୁଷ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।