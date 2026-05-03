ଯୁଦ୍ଧବିରତି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଅଛି ଇରାନର ସ୍ଥିତି? ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଚମକି ପଡ଼ିବେ, ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି…
ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏବେ ଇରାନର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।
ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ, ତେହେରାନର ରାସ୍ତାରୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ କହୁଛି।
“ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସମୟରେ ତେହେରାନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ” ଶୀର୍ଷକ ଏହି ଭିଡିଓଟି ସହର ଜୀବନକୁ ଏତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ତେହେରାନର ନର୍ମାଲ ଡେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ:
ପ୍ରକୃତରେ, ଏଷ୍ଟେଲ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତେହେରାନର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା, ସପିଂ କରୁଥିବା ଏବଂ ଭୋଜନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଭିଡିଓରେ, ସେ ଜଣେ ଫୁଟପାଥ୍ ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ କ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲଶି କିଣୁଛନ୍ତି, ଏକ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଇରାନୀ ବିସ୍କୁଟ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ କୋରିଆନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ, ସେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲର ଲାଉଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଭୟ ବିନା ଆରାମରେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓଟିରେ କ’ଣ ଖାସ୍ ଅଛି:
ଏହି ଭିଡିଓର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭୟ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିବେଶର କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟମାନ ସଙ୍କେତ ନାହିଁ।
ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ଭିଡିଓଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହଜାର ହଜାର ମତାମତ ପାଇସାରିଛି।
ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଲୋଚନାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରମାନେ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଉ; ତା’ପରେ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି।”
ଏହି ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଏଠାରେ ଜୀବନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ଚିତ୍ରିତ ହୁଏ ତାହାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ।” କିଛି ୟୁଜର, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଦିଗ ଅତିରଞ୍ଜିତ।
ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି:
ହେଲେ, ଏହି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିନାହିଁ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି।
ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ନୌସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି।