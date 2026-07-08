ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରମ୍ବନନ୍ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ କ’ଣ, ଯେଉଁଠାକୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ ପିଏମ ମୋଦୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଜୁଲାଇ ୮ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଥିବା ପ୍ରମ୍ବନନ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

By Priyanka Das

PM Modi Indonesia Visit : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆଜି ପ୍ରମ୍ବନନ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। ପ୍ରମ୍ବନନ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଜଧାନୀ ଜାକର୍ତ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ୟୋଗ୍ୟାକାର୍ତ୍ତା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ପିଏମ ମୋଦୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରମ୍ବନନ୍ ମନ୍ଦିରର ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ମରାମତି ଏବଂ ନବୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପ୍ରମ୍ବନନ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ।

ପ୍ରମ୍ବନନ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ୟୋଗ୍ୟାକାର୍ତ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରମ୍ବନନ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ପ୍ରମ୍ବନନ୍ ମନ୍ଦିର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ଖାସ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର। ଏହାର ଇତିହାସ ପ୍ରାୟ ହଜାରେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରମ୍ବନନ୍ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ମାତାରାମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସକମାନେ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଲଜ୍ଜା : ନେତା ନାରେ କଳଙ୍କ, ମହିଳା…

Argentina vs Egypt : ‘ଧୋକା ଦେଇ…

ପ୍ରମ୍ବନନ୍ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ

ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଅନେକ କାରଣ ପାଇଁ ଖାସ୍ ଅଟେ। ପ୍ରମ୍ବନନ୍ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସାମିଲ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଶିଖର ପ୍ରାୟ ୧୫୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର। ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ରାମାୟଣର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖୋଦେଇ କରାଯାଇଛି। ପଥର ଉପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ନକ୍ସା କାମ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷ ୧୯୧ (୧୯୯୧) ରେ ୟୁନେସ୍କୋ (UNESCO) ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ସମୟରେ ଆସିଥିବା ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏବେ ମନ୍ଦିରର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଲଜ୍ଜା : ନେତା ନାରେ କଳଙ୍କ, ମହିଳା…

Argentina vs Egypt : ‘ଧୋକା ଦେଇ…

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମଶା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ…

ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ସେନାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ମୋଷ୍ଟ…

1 of 30,991